Marcos Ortuño, tras estabilizarse el incendio en El Valle-Carrascoy: "Estamos afrontando los efectos de la peor sequía de las últimas décadas"

28 horas después de que se iniciara el fuego en el Parque Regional El Valle y Carrascoy, el consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, que se ha pasado buena parte del día en Los Garres, pedanía especialmente castigada por las llamas, respira aliviado después de informarle de que las llamas ya están estabilizadas.

Ha costado controlar el fuego.

La situación ha evolucionado de manera favorable este miércoles. Se ha estado inspeccionando y sobrevolando toda la zona y el viento, a diferencia de ayer, no ha complicado la situación y no ha habido contratiempos.

¿Queda algún vecino fuera de su casa?

Volvieron todos el martes por la noche. Se desalojaron cincuenta viviendas, no tanto por la cercanía de las llamas, sino por todo el humo que se había generado.

Lo más importante era proteger las viviendas y proteger a las familias; eso se consiguió

Los vecinos no esconden su convencimiento de que el fuego ha sido provocado. ¿Maneja alguna información?

Hay que ser prudente en estos momentos porque se están realizando las indagaciones y las investigaciones pertinentes para ver exactamente dónde se produjo el origen del incendio y poder conocer las causas. Lógicamente, en los próximos días tendremos información, pero sí está claro que las altas temperaturas que tuvimos ayer, con más de 40 grados y con ese aviso naranja precisamente por altas temperaturas, y las fuertes rachas de viento, que además eran cambiantes, contribuyeron a propagar el incendio. El fuego se inició el martes sobre las tres de la tarde y los primeros momentos fueron complicados y difíciles. Lo más importante en ese momento era proteger las viviendas y proteger a las familias; eso se consiguió, pero habrá que esperar para poder conocer cuál ha sido la causa del incendio. El calor fue determinante y el viento, también.

El Plan Infomur actual se reforzó este año. ¿Es suficiente o hay que invertir más en prevención?

Estamos afrontando los efectos de la peor sequía de las últimas décadas —sufrida entre 2023 y la primera mitad de 2025—, lo que ha afectado a más de 36.000 hectáreas de masa forestal. Para atajar esos efectos se ha llevado a cabo una inversión bianual, 2025-2026, de más de 21 millones de euros, con la que se está tratando de eliminar los árboles secos, mejorar las densidades y adaptarlos a la realidad climática de los nuevos espacios naturales. Me consta que ya se ha actuado sobre 11.000 hectáreas y está previsto llegar a las 18.000 en los próximos años. Es decir, se viene actuando y se invierte.

Ha habido una respuesta rápida y, sobre todo, coordinada entre todas las administraciones

Aunque no es su competencia, le tengo que preguntar por las protestas de los bomberos forestales.

El Gobierno está comprometido con el cuerpo de bomberos forestales. De hecho, fuimos una de las primeras comunidades autónomas en reconocer la categoría de bombero forestal. Es un servicio gestionado por licitación pública y se han reconocido mejoras importantes en los últimos años. Por ejemplo, en 2023 se reconoció oficialmente la categoría de bombero forestal para todo el personal del servicio, se les ha aumentado el salario casi un 20% entre 2023 y 2027, se pasó de 10 meses a 12 meses de contratación en la prioridad terrestre y se les ha aplicado la jornada laboral de 37 horas y media. En cualquier caso, desde el Gobierno reconocemos la importante labor que realizan, conocemos sus reivindicaciones y las estamos estudiando, convencidos de que es un colectivo que tiene que mejorar todavía más sus condiciones salariales y laborales.

Parece que la coordinación ha sido muy buena entre las distintas administraciones.

Ha sido muy buena. Rápidamente, tuvimos que activar el nivel 2 del Plan Infomur, que es el plan de lucha contra incendios forestales, y eso es lo que nos permite pedir la presencia de los bomberos y de medios aéreos de otras comunidades autónomas y del Gobierno de España. Han intervenido once medios aéreos entre helicópteros e hidroaviones. Algunos de esos helicópteros eran de la Región y otros helicópteros y medios del Ministerio, de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha. También hemos tenido un dispositivo que llegó a superar casi los 500 efectivos, porque solo la UME contaba con 200 militares que llegaron en unos 75 vehículos. A eso hay que sumar los bomberos forestales, los bomberos del Ayuntamiento, los agentes medioambientales, los voluntarios de Protección Civil, la Policía Local y la Guardia Civil. Ha habido un despliegue inmediato muy importante tanto de medios aéreos como de medios terrestres. En definitiva, ha habido una respuesta rápida y, sobre todo, coordinada.

La ministra, en su visita, recordó la necesidad de llegar a un Pacto de Estado contra al Cambio Climático. ¿Está de acuerdo?

Yo creo que hay que utilizar todos los mecanismos a nuestro alcance para luchar contra los incendios forestales y se tiene que seguir actuando de manera coordinada. En lo que llevamos de año, en la Región hemos tenido el de Cabo Tiñoso, el de Sierra Espuña y este. Cada vez tenemos incendios forestales con mayor frecuencia y estamos obligados a reforzar los medios humanos y materiales, y a combatir por tierra, mar y aire los incendios forestales que estamos sufriendo.