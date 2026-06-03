El incendio de Los Garres queda estabilizado tras más de 24 horas de máxima tensión junto a las viviendas

La sierra sigue mostrando las cicatrices del fuego, pero el miedo ha comenzado a retroceder. Después de más de 24 horas de incertidumbre, humo y vigilancia constante, el incendio declarado en el parque regional de Carrascoy y El Valle, a la altura de Los Garres, ha quedado estabilizado. El anuncio, esperado durante toda la jornada por miles de vecinos, supone un importante alivio (a la espera de que se declare su extinción) tras uno de los episodios de mayor alarma social que se recuerdan en los últimos años en la Región de Murcia.

No ha sido el incendio más devastador por superficie calcinada. Las 177 hectáreas afectadas quedan lejos de otros grandes fuegos registrados en la comunidad. Sin embargo, la proximidad de las llamas a zonas habitadas convirtió esta emergencia en un episodio especialmente sensible. El factor humano marcó la diferencia. Durante horas, vecinos de Los Garres, San José de la Montaña, Algezares y otras zonas próximas contemplaron cómo el fuego llegaba a escasos metros de sus viviendas, negocios e infraestructuras, generando escenas de enorme tensión.

La confirmación de la estabilización llegó a las 18.30 horas de este miércoles. El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, anunció que el incendio estaba ya estabilizado y agradeció el trabajo desarrollado por todos los efectivos movilizados. Pese a ello, informó de que se mantiene un dispositivo de 150 profesionales para asegurar el perímetro y actuar ante posibles reactivaciones.

El fuego se declaró poco después de las 15.00 horas del martes en una zona de pinar y matorral próxima a la Cresta del Gallo. Apenas unos minutos después, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 comenzó a recibir una auténtica avalancha de avisos ciudadanos. Más de 200 llamadas alertaron de una visible lengua de fuego avanzando por la falda de la montaña.

La rápida propagación de las llamas, favorecida por el viento cambiante y la compleja orografía del terreno, obligó a desplegar un amplio operativo de extinción. La cercanía del incendio a zonas residenciales motivó además el desalojo preventivo de unas 50 viviendas, con alrededor de un centenar de vecinos afectados.

Los vecinos desalojados regresaron a sus hogares durante la mañana del miércoles, una vez que los servicios de emergencia comprobaron que el frente que amenazaba la zona urbana ya no presentaba llama activa.

Un vecino de Los Garres camina por la zona desvastada por el incendio. / ISRAEL SANCHEZ

La noche entre el martes y el miércoles fue especialmente intensa. Centenares de efectivos trabajaron sin descanso para consolidar el perímetro y evitar que el fuego avanzara hacia nuevas zonas habitadas. Más de 200 militares de la UME, junto a brigadas forestales, agentes medioambientales, técnicos y bomberos, mantuvieron la actividad durante toda la madrugada.

Durante buena parte del miércoles, la principal preocupación fueron las posibles reproducciones provocadas por el viento. Sin embargo, la evolución resultó favorable. El consejero de Presidencia y Emergencias, Marcos Ortuño, ya avanzaba a mediodía que la situación había mejorado notablemente. "Ya no tenemos llamas", señaló, aunque pidió prudencia hasta consolidar completamente el perímetro.

Durante la jornada también visitó el Puesto de Mando Avanzado la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien vinculó este tipo de emergencias a la creciente incidencia de fenómenos asociados al cambio climático. "La emergencia climática está aquí", advirtió, al tiempo que defendió reforzar las labores de prevención y anticipación.

Mientras avanzaban las tareas de extinción, agentes del Seprona de la Guardia Civil iniciaban las investigaciones para determinar el origen y las causas del incendio.

Tras la estabilización, los trabajos se centran en evitar reactivaciones y avanzar hacia la extinción definitiva. El incendio deja tras de sí 177 hectáreas afectadas y una profunda huella emocional en una población que ha vivido durante más de un día pendiente del avance de las llamas.

El Gobierno regional tiene previsto ofrecer este jueves, tras la reunión del Consejo de Gobierno, un balance más detallado de la emergencia, con datos definitivos sobre la superficie afectada, el operativo desplegado y las consecuencias de un incendio que, más allá de las hectáreas quemadas, quedará marcado por la cercanía del fuego a las viviendas y por la inquietud que generó entre miles de murcianos.

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Al mismo tiempo, la emergencia reabre el debate sobre la prevención de incendios forestales, la gestión del monte y la suficiencia de los recursos humanos y materiales destinados a la extinción, una reflexión que cobra especial relevancia a las puertas de un verano que se presenta especialmente exigente tras el devastador balance de incendios registrado en buena parte de España durante 2025.