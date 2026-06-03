Protesta
El incendio de Los Garres aviva la protesta de los bomberos forestales
CCOO, USO y SITRAS convocan una manifestación este viernes en Murcia para denunciar el "abandono" del colectivo y reclamar mejoras antes de una campaña de alto riesgo
El reciente incendio forestal de Los Garres, que ya ha arrasado unas 177 hectáreas en el parque regional de El Valle-Carrascoy y ha obligado a movilizar centenares de efectivos, ha vuelto a poner sobre la mesa las reivindicaciones de los bomberos forestales de la Región de Murcia. En este contexto, los profesionales del servicio han convocado una manifestación para el próximo viernes, 5 de junio, en la plaza de Santo Domingo de Murcia.
La protesta, organizada por CCOO, USO y SITRAS (Sindicato de Incendios Forestales), arrancará a las 8.30 horas bajo el lema 'Sin nosotros, el monte no tiene futuro'.
Campaña de alto riesgo
Los representantes de los trabajadores aseguran que afrontan una nueva campaña de alto riesgo sin que se hayan resuelto las principales demandas que llevan años planteando a la Administración. Según explica Juan Pedro Cornejo, presidente del comité de empresa y delegado de personal de CCOO entre los bomberos forestales, las negociaciones iniciadas el pasado 24 de abril apenas han avanzado y varias reuniones previstas han sido aplazadas.
Entre las reivindicaciones indicadas por este sindicato destacan la mejora de los salarios, que sitúan en torno a los 1.275 euros mensuales, así como la revisión de los complementos asociados a unas funciones que "van mucho más allá de la extinción de incendios". Los bomberos forestales recuerdan que intervienen también en inundaciones, episodios de nieve, emergencias sanitarias y grandes incendios dentro y fuera de España.
El representante de CCOO denuncia además las condiciones de disponibilidad permanente durante los días de trabajo, la obligación de permanecer localizables a menos de 30 minutos de sus bases y la falta de vacaciones durante los meses de verano, coincidiendo con la época de mayor riesgo de incendios.
Necesidad de reforzar los recursos
Los representantes sindicales consideran que el incendio declarado esta semana en Los Garres evidencia la necesidad de reforzar los recursos destinados a la prevención y extinción de incendios forestales. En este sentido, alertan de la acumulación de combustible vegetal en zonas como El Valle y Carrascoy tras un año especialmente lluvioso.
"Solo hace falta dar una vuelta por El Valle y Carrascoy para ver el gran polvorín de pinos secos que existe sobre el terreno forestal", señala Cornejo. A su juicio, el fuego de Los Garres demostró la vulnerabilidad del sistema, ya que fue necesario solicitar medios externos pocas horas después de declararse el incendio.
Los sindicatos advierten de que la campaña forestal acaba de comenzar y temen que la combinación de abundante vegetación y altas temperaturas pueda favorecer nuevos grandes incendios durante los próximos meses.
El SUP reclama reconocimiento para policías y guardias civiles por su labor en el incendio
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Región de Murcia ha reivindicado el trabajo realizado por agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el incendio forestal declarado en el parque regional de El Valle-Carrascoy.
El sindicato destaca la labor de unidades de la UPR, radiopatrullas y GOR, que actuaron desde los primeros momentos en coordinación con la Guardia Civil en tareas de desalojo, control de accesos, cortes de tráfico y asistencia directa a los vecinos afectados por la proximidad de las llamas.
Según el SUP, los agentes participaron en el desalojo preventivode alrededor de un centenar de personas y unas 50 familias en zonas residenciales amenazadas por el avance del fuego. También colaboraron en el establecimiento de perímetros de seguridad en puntos clave para facilitar el paso de los servicios de extinción y de la Unidad Militar de Emergencias.
La organización sindical denuncia que esta labor "silenciosa y crucial" suele quedar en un segundo plano en los balances oficiales de las grandes emergencias. Por ello, reclama que se reconozca el papel de policías nacionales y guardias civiles que, según subraya, trabajaron en primera línea, entre el humo, el calor y la tensión de los vecinos.
El SUP ha trasladado su agradecimiento a todos los agentes desplegados y ha expresado también su apoyo a los bomberos y servicios de extinción que continúan trabajando para controlar definitivamente el incendio.
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