El incendio de Los Garres aviva la protesta de los bomberos forestales

El reciente incendio forestal de Los Garres, que ya ha arrasado unas 177 hectáreas en el parque regional de El Valle-Carrascoy y ha obligado a movilizar centenares de efectivos, ha vuelto a poner sobre la mesa las reivindicaciones de los bomberos forestales de la Región de Murcia. En este contexto, los profesionales del servicio han convocado una manifestación para el próximo viernes, 5 de junio, en la plaza de Santo Domingo de Murcia.

La protesta, organizada por CCOO, USO y SITRAS (Sindicato de Incendios Forestales), arrancará a las 8.30 horas bajo el lema 'Sin nosotros, el monte no tiene futuro'.

Campaña de alto riesgo

Los representantes de los trabajadores aseguran que afrontan una nueva campaña de alto riesgo sin que se hayan resuelto las principales demandas que llevan años planteando a la Administración. Según explica Juan Pedro Cornejo, presidente del comité de empresa y delegado de personal de CCOO entre los bomberos forestales, las negociaciones iniciadas el pasado 24 de abril apenas han avanzado y varias reuniones previstas han sido aplazadas.

Entre las reivindicaciones indicadas por este sindicato destacan la mejora de los salarios, que sitúan en torno a los 1.275 euros mensuales, así como la revisión de los complementos asociados a unas funciones que "van mucho más allá de la extinción de incendios". Los bomberos forestales recuerdan que intervienen también en inundaciones, episodios de nieve, emergencias sanitarias y grandes incendios dentro y fuera de España.

El representante de CCOO denuncia además las condiciones de disponibilidad permanente durante los días de trabajo, la obligación de permanecer localizables a menos de 30 minutos de sus bases y la falta de vacaciones durante los meses de verano, coincidiendo con la época de mayor riesgo de incendios.

Necesidad de reforzar los recursos

Los representantes sindicales consideran que el incendio declarado esta semana en Los Garres evidencia la necesidad de reforzar los recursos destinados a la prevención y extinción de incendios forestales. En este sentido, alertan de la acumulación de combustible vegetal en zonas como El Valle y Carrascoy tras un año especialmente lluvioso.

"Solo hace falta dar una vuelta por El Valle y Carrascoy para ver el gran polvorín de pinos secos que existe sobre el terreno forestal", señala Cornejo. A su juicio, el fuego de Los Garres demostró la vulnerabilidad del sistema, ya que fue necesario solicitar medios externos pocas horas después de declararse el incendio.

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Los sindicatos advierten de que la campaña forestal acaba de comenzar y temen que la combinación de abundante vegetación y altas temperaturas pueda favorecer nuevos grandes incendios durante los próximos meses.