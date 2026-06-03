Podemos recrimina al Gobierno regional la ausencia de un sistema antiincendios en El Valle: "Sabíamos que era un polvorín"

El sistema Sideinfo es una herramienta basada en la creación de cortafuegos verdes mediante riegos prescritos. Consiste en una red hidráulica de alta presión que abastece a una serie de cañones de aspersión que impulsan el agua de un depósito a 60 metros de distancia en caso de incendio forestal, empapando así la vegetación del perímetro de la urbanización que se quiere proteger. La Asamblea Regional instó por unanimidad, a través de una moción de Podemos, al Gobierno autonómico el 2 de junio de 2025 a reforzar las medidas de prevención de incendios con sistemas como este. Sin embargo, nada se ha hecho desde entonces.

Con 177 hectáreas calcinadas en el Parque Regional El Valle-Carrascoy y un centenar de vecinos desalojados por el incendio que se inició el martes por la tarde, la diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, recriminó al Ejecutivo murciano su "inacción", recordando que en aquella moción también se exigió "retirar los miles de pinos secos que dos años después de la sequía de 2024 aún llenan nuestros montes".

María Marín exige la comparecencia urgente del presidente López Miras en sede parlamentaria para dar "explicaciones"

Asimismo, subrayó que desde la coalición parlamentaria de izquierdas (Podemos-Izquierda Unida) llevan años pidiendo mejoras de medios y condiciones para nuestros bomberos forestales. "Sabíamos perfectamente que El Valle era un polvorín en este contexto, pero una vez más el Ejecutivo de López Miras no ha hecho absolutamente nada para evitarlo", denunció a las puertas de la Cámara autonómica.

La portavoz morada calificó las hasta el momento 177 hectáreas calcinadas en el parque regional como "un auténtico desastre ecológico que también ha puesto en riesgo las vidas de los vecinos y vecinas de Los Garres, que ayer vivieron momentos de auténtico pánico".

"¿Tiene que morir alguien para que al fin se tomen medidas? ¿No les da vergüenza haber ignorado todos los avisos?", cuestionó Marín, exigiendo la comparecencia urgente del presidente López Miras en sede parlamentaria para dar "explicaciones", especialmente "a los vecinos y vecinas que casi lo pierden todo por su negligencia y su inacción".