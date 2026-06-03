Un gran mercado medieval llega este fin de semana a un mágico pueblo de Murcia con combates, fuego y un viaje al siglo XIII

Caballeros, artesanos, faquires y cuentacuentos tomarán este fin de semana las calles de este histórico pueblo. Esta localidad del noroeste murciano abre sus puertas al pasado del 5 al 7 de junio para celebrar una nueva edición de su Mercado Medieval, una cita que cada año convierte la Plaza Corredera en el corazón de una villa que se niega a olvidar sus orígenes.

Y es que este mercado no es una feria cualquiera. Tras él late la historia viva de un pueblo que lleva siglos recordando con orgullo uno de los episodios más relevantes de su pasado: la Conmemoración de la Donación de la Villa de Calasparra a la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén.

Fue el 9 de junio de 1289 cuando el rey Sancho IV otorgó el castillo y sus términos a la Orden por "juro de heredad", y desde entonces ese momento forma parte de la memoria colectiva de sus cerca de 10.500 habitantes.

Un paseo entre artesanos y sabores de antaño

El recinto se llenará de puestos de artesanía con productos elaborados a mano, donde el visitante podrá descubrir oficios que el tiempo estuvo a punto de borrar. Entre telas, cueros, cerámicas y especias, el aroma del mercado invitará a recorrerlo sin prisa, deteniéndose en cada rincón como quien explora una ciudad medieval por primera vez.

La gastronomía tampoco quedará al margen. Comida y bebida de inspiración tradicional permitirán a grandes y pequeños probar sabores de antaño, mientras la ambientación transforma el centro histórico de Calasparra en un escenario de otro tiempo.

Imagen de recurso del Mercado Medieval de Calasparra de 2022. / Ayto. de Calasparra

Espadas, fuego y espectáculos para no perderse

Pero si hay algo que distingue a este mercado es su apuesta por la animación. Los espectáculos itinerantes recorrerán el recinto sorprendiendo al público en cada esquina, mientras que los combates y luchas medievales pondrán los pelos de punta a quienes se acerquen a presenciarlos. Los más pequeños tendrán su propio espacio con cuentacuentos para todas las edades, y el campamento medieval permitirá asomarse a cómo vivían los caballeros de la época.

El plato fuerte llegará de la mano de un faquir con fuego que promete dejar boquiabiertos a grandes y pequeños. Una actuación que, al caer la noche, eleva la atmósfera del mercado a otro nivel.

La Plaza Corredera, el escenario perfecto

El enclave elegido no es casualidad. La Plaza Corredera ocupa un lugar central dentro del casco histórico de Calasparra y funciona como punto de referencia de las rutas urbanas turísticas del municipio, que toman este espacio como inicio y final del recorrido por el centro histórico y sus museos. Un marco inmejorable para una celebración que conecta el presente con los orígenes medievales de la villa, que creció precisamente al abrigo de su fortaleza.

Mapa de la ubicación del Mercado Medieval de Calasparra en la Plaza Corredera.

Cómo llegar

Para quienes se acerquen en coche desde otros puntos de la Región, el acceso principal al municipio es la RM-714, utilizada como entrada norte a la localidad. La RM-3314, por su parte, enlaza la comarca con la A-30 y facilita la comunicación hacia el interior y el Levante. Tres días para viajar al siglo XIII sin salir de Murcia.