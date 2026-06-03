El GO Linomar desarrolla bioestimulantes agrícolas a partir de microalgas del Mar Menor y La Albufera

El Grupo Operativo Linomar, proyecto de innovación impulsado por la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), ha realizado una jornada webinar para la difusión de sus resultados finales. Esta iniciativa, además de Fecoam, ha contado con la participación de los investigadores del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC), las cooperativas Anecoop y Coagacart, la Universidad de Murcia (UMU), y las empresas Think Tank Innotech y Atlántica Agrícola.

El proyecto GO Linomar está cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) de la Unión Europea en un 80 por ciento, en el marco del Plan Estratégico de la PAC-FEADER 2023-2027. La iniciativa, con una duración aproximada de 2 años, se desarrolla desde junio de 2024 hasta mayo de 2026 con un coste total de 595.173,56 euros.

El objetivo que se ha buscado en los dos años de duración de la iniciativa ha sido el de la obtención y desarrollo de un nuevo producto bioestimulante a partir de extractos de algas de cepas autóctonas del Mar Menor y de La Albufera en la Comunidad Valenciana para su uso en cultivos hortícolas y de cítricos.

Las ponencias de Linomar destacaron cómo el grupo operativo ha logrado reducir el uso de fertilizantes nitrogenados. / Rubén Aragón

Como detalló durante la jornada Pedro Sánchez, coordinador del departamento de Formación y Subvenciones de la federación, «se ha conseguido reducir de manera notable el uso de fertilizantes nitrogenados para la producción de cultivos». La disminución, que los investigadores del proyecto cifran en hasta un 30 por ciento, «se ha logrado sin afectar ni la producción ni la calidad del cultivo».

Por lo tanto, estaríamos ante un «primer paso de cara a alcanzar la eliminación en su totalidad», destacan desde Fecoam.

Ponencias destacadas

Entre las ponencias de los investigadores, el Dr. Francisco García detalló el uso de bioestimulantes en la agricultura actual, y su compañera Érika Fernández desarrolló los efectos agronómicos de la aplicación de bioestimulantes formulados con algas desarrollados dentro del proyecto. Además, la Dra. Marina Aboal, de la UMU, explicó el proceso de identificación y aislamiento de microalgas desnitrificantes.

Por su parte, David Jorquera, de Think Tank Innotech, pudo mostrar cómo la teledetección por satélite «es capaz de detectar problemas en el campo que el ojo del agricultor no puede ver hasta que ya es tarde».

Desde Fecoam se expuso todas las iniciativas llevadas a cabo para la difusión del proyecto en la sociedad. / Rubén Aragón

Dentro del proyecto «nuestro objetivo a medio plazo es que esta tecnología sea accesible para cualquier productor a un precio razonable, porque la realidad es que los beneficios que aporta en forma de ahorro de agua, mejora de rendimientos y reducción de pérdidas superan con creces la inversión necesaria».

La ponencia de Rafael Pérez, de Atlántica Agrícola, se centró igualmente en la formulación de los productos bioestimulantes. Asimismo, también se mostraron los avances en los proyectos Micromar, para la valorización de microalgas para aplicaciones agrícolas sostenibles; y Prima, para estrategias basadas en la biodiversidad para una agricultura mediterránea sostenible.

Noticias relacionadas

El webinar fue retransmitido en directo en streaming, y está disponible para su visualización a través del canal de YouTube de Fecoam.