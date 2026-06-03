La cooperativa Frutas y Cítricos de Mula (Frucimu), asociada a la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), llevó a cabo la campaña ‘De nuestros campos para nuestro pueblo’, una iniciativa que fue «mucho más que un reparto de fruta».

Como explican desde la entidad, fue «una jornada de unión en la que participó toda la cooperativa para compartir con los vecinos de Mula una pequeña parte de todo lo que se cultiva, día a día, entre todos».

Lo más especial de esta acción fue precisamente quiénes la hicieron posible. Trabajadores de campo, de almacén y de oficina, junto a los representantes de los trabajadores, se sumaron a una iniciativa «profundamente conjunta».

Para Frucimu, esta fue «una acción en la que cada persona, desde su puesto, formó parte de algo común: poner en valor el fruto de su propio esfuerzo y sentirse orgullosa del trabajo que realiza cada día».

Frucimu celebra una jornada de «unión» reuniendo a toda su plantilla en torno al producto de Mula / Frucimu

Durante la jornada, Frucimu distribuyó fruta fresca de cosecha propia en más de 30 establecimientos colaboradores de Mula, para que pudiera ser disfrutada directamente por los vecinos del municipio.

«Detrás de cada pieza de fruta hay mucho trabajo, dedicación y cariño por nuestra tierra», señalaron desde la cooperativa. «Quisimos que toda la plantilla formara parte de esto, porque esta fruta es suya, es de Mula, y nadie mejor que quienes la hacen posible para compartirla con nuestro pueblo».

Vertebrador social

La campaña tuvo como objetivo visibilizar la importancia social, económica y humana de la agricultura en el municipio, reconociendo el papel fundamental de los socios, agricultores, trabajadores y familias que cada día hacen posible que la fruta de Mula llegue a miles de hogares.

La iniciativa contó además con el apoyo del Ayuntamiento de Mula, cuyo alcalde, Juan Jesús Moreno, estuvo presente en el acto para respaldar la campaña junto a representantes de la cooperativa. Junto al reparto de fruta, Frucimu presentó también el material visual y divulgativo creado para la ocasión, compuesto por cartelería y tarjetas informativas que acompañaron la distribución en los puntos colaboradores.

Frucimu celebra una jornada de «unión» reuniendo a toda su plantilla en torno al producto de Mula / Frucimu

Como remarcan desde Fecoam, «el papel que juega el cooperativismo en toda la sociedad de la Región de Murcia, a todos los niveles, es innegable e imprescindible». No sólo en el mundo rural, tanto en la agricultura como en la ganadería, sino en toda la sociedad, ya que las cooperativas «son vertebradoras del territorio, motor de empleo y creadoras de riqueza local».

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Sobre Frucimu

Frutas y Cítricos de Mula S.C.L. es una cooperativa agrícola del municipio de Mula (Región de Murcia) dedicada al cultivo, preparación y comercialización de fruta y cítricos. Su actividad representa un pilar fundamental para la economía local y el empleo del municipio.