Fecoam prevé una campaña de fruta de hueso con más calidad y producción

Calidad y producción de las diferentes explotaciones cooperativas acompañan el arranque de campaña de fruta de hueso en la Región de Murcia. Tal y como explica el representante sectorial de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), Pascual Hortelano, las condiciones climatológicas que se dieron este invierno han propiciado una buena cosecha, con mínimos daños por heladas o granizo. «A excepción de algo en el Noroeste», en general han sido unas condiciones óptimas para la fruta de hueso, apunta el cooperativista.

«Los datos a día de hoy son positivos, con aforos bastante completos. Nos encontramos ante una campaña con más producción», confirma Hortelano. Según los datos de Fecoam y de Cooperativas Agro-alimentarias de España, las previsiones de producción de melocotón, paraguayo, albaricoque y nectarina de las cooperativas alcanzarán alrededor de 388.000 toneladas, lo que supone un incremento del 10 por ciento respecto a 2025.

Además, las altas temperaturas que se están produciendo son beneficiosas para el contenido de azúcar y el consumo, aunque pueden provocar el solapamiento de mercados, «aunque son cosas que las entendemos con normalidad y que han ocurrido en otras ocasiones».

Lo fundamental «es que las temperaturas elevadas incentivan el consumo. «Este calor hace que estemos ya inmersos en el verano», y aunque el mercado está consumiendo fruta actualmente, «es demasiado pronto para comparar esta campaña con la del año pasado».

Incentivar el consumo

A este respecto, el responsable sectorial recuerda que desde hace cuatro años las cooperativas de la federación participan en la campaña para el fomento del consumo de fruta de hueso en los hogares españoles. Con el nombre de ‘Buenas Hasta el Hueso’, esta iniciativa en la que colaboran las federaciones de cooperativas agroalimentarias de Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y la Región de Murcia a través de Fecoam, con el respaldo de Cooperativas Agro-Alimentarias de España, busca poner en valor estos alimentos y promover su consumo entre la población de todas las edades.

Imagen de la campaña de 2026 de la iniciativa Buenas Hasta el Hueso. / Fecoam

Centrando sus esfuerzos entre abril a septiembre, es decir, durante la campaña de producción de la fruta de hueso en España, se desarrolla a través de contenidos audiovisuales en las principales redes sociales como Instagram, TikTok, X, Facebook y YouTube. ‘Buenas Hasta el Hueso’ lanzada en el año 2023, suma más de 15.000 seguidores entre todas ellas, creciendo día a día «e incentivando el consumo de una manera fresca, ágil y divertida», destaca Santiago Vázquez, experto en fruta de hueso y mercados de Fecoam y Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAPA), el consumo se ha incrementado en España desde el año 2023 en un 18 por ciento. Para Vázquez, «desde ‘Buenas Hasta el Hueso’ ofrecemos una oferta sólida, fruta de gran calidad de las cooperativas agroalimentarias españolas, y una campaña centrada en poner en valor sus atributos, de sabor y de salud».

«Desde abril seguimos difundiendo los beneficios del consumo de fruta y el papel de los agricultores y las cooperativas para ofrecer a los consumidores alimentos sanos y seguros, cercanos, y producidos de forma sostenible, apoyando la economía del medio rural y el futuro de los miles de explotaciones familiares que viven en nuestros pueblos», remarca Santiago Vázquez.

Diferencia de precios

Una campaña para el fomento del consumo en todas las edades que choca de manera frecuente con los precios que se encuentra el consumidor en los lineales. Como explica Pascual Hortelano, existe una importante diferencia de precios entre los precios de origen que se pagan a los agricultores y los precios de venta al público en supermercados, con precios entre un 200 y un 300 por cien más altos en el comercio.

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Desde Fecoam «seguimos quejándonos de esta diferencia de precios. Ahora llega el momento de consumir fruta, estamos en un periodo de temperaturas ideales para el consumo, y es una pena que, ante esos precios, que no son asequibles, muchos consumidores opten por otras opciones o que directamente no se lo puedan permitir, cuando hay una gran una cosecha muy buena en cantidad y en calidad».