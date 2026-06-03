Familias, alumnos y sindicatos promoverán una ILP para "tener aulas dignas" en la Región

"Las aulas superan a primera hora de la mañana los 30 grados, las altas temperaturas no nos ayudan a concentrarnos, estamos expuestos constantemente a golpes de calor y no podemos aprender", así lo indica la alumna murciana María González, miembro del Sindicato de Estudiantes, quien reclama igualdad en la educación y que esta no dependa de si la clase está climatizada o no. Por ello han decidido dar un paso al frente y junto a la FAPA regional Juan González, la Federación de Estudiantes de Alumnos (Femae) y los responsables de Educación de los sindicatos Sterm, UGT y CCOO anuncian que promoverán una iniciativa legislativa popular (ILP) para reivindicar "aulas dignas" en la Región de Murcia.

Así lo anunciaban en la tarde de este miércoles en la rueda de prensa convocada por los representantes de todas las entidades, un encuentro en el que ponían de relieve la situación que se vive en los centros educativos, tanto colegios como institutos, de la comunidad entre los meses de mayo a octubre.

La presidenta de la FAPA, Marisa Maldonado, recuerda que en la Región de Murcia el calor no es algo excepcional y "la Consejería de Educación no está tomando medidas". De ahí que familias, alumnos y sindicatos hayan decidido actuar para intentar cambiar la situación, exigiendo cambios en la planificación de las infraestructuras educativas y mayor inversión, una inversión que se ejecute y no se quede sobre el papel.

Con ese objetivo han constituido el 'Grupo del Calor', en el que todos de forma conjuntan piden que se adapten los centros educativos, ya que "cortar las clases es solo un parche".

Entre las acciones propuestas destaca promover una ILP que reivindique aulas dignas para enseñar y aprender, para la cual mantendrán encuentros con los distintos partidos políticos en la Asamblea Regional. A ello se sumará la exigencia de un plan real de climatización de los centros educativos, que no se pongan impedimentos a los centros para poder medir la temperatura en las aulas, así como la convocatoria para salir a la calle el próximo 9 de junio en las Marchas por la Dignidad, uniéndose a la que sale de la plaza Cruz Roja de Murcia a las 11.30 de la mañana para defender una educación de calidad.

En el plan de acción, las entidades que forman este grupo también piden respaldo a la manifestación convocada en Las Torres de Cotillas el próximo 17 de junio, a la que seguirá un calendario más amplio de concentraciones.

Mapa de escuelas de calor y denuncia ante la Inspección de Trabajo

El malestar creciente de las últimas semanas, sumado a una situación cíclica que se repite curso tras curso, también les lleva a plantear una denuncia conjunta ante la Inspección de Trabajo, una denuncia que se basará en los datos recogidos a través del 'Mapa de escuelas de calor', una iniciativa impulsada por Sterm que desde hace dos semanas permite recoger de forma instantánea en una web la temperatura que hay dentro de las aulas de distintos centros educativos -quienes se pueden ir sumando- usando únicamente un termómetro digital conectado a la wifi del centro educativo.

De esta forma las cifras quedan recogidas cada hora, datos que ayudarán a respaldar la próxima denuncia al superarse los umbrales permitidos dentro de clase, tal y como detallaba Pablo Rodríguez de Sterm.

Nacho Tornel (CCOO) y Toñi del Vas (UGT) también insisten en que "queda claro que para el Gobierno regional, la Educación no es una prioridad".