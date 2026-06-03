Social
Leonor, con uniforme del Ejército del Aire, recibe la Medalla de Oro de la Asamblea Regional en un breve y solemne acto
La princesa de Asturias recibió la distinción en el Patio de los Ayuntamientos, en una ceremonia de apenas diez minutos arropada por las principales autoridades regionales y los diputados de la Cámara
Marta Hernández Cano
Leonor de Borbón ha iniciado este martes su agenda institucional en la Asamblea Regional. Minutos antes de la llegada de la princesa, los 43 diputados regionales —a excepción de Antonio Landáburu y José Luis Álvarez Castellanos— aguardaban situados a ambos lados del Patio de los Ayuntamientos de la Asamblea Regional. Un espacio acondicionado para la ocasión y presidido por las banderas de la Región de Murcia, España y la Unión Europea. Sobre el patio colgaban dos grandes tapices con los escudos de España y de la Comunidad Autónoma.
Con uniforme de alférez
Pasadas las diez de la mañana, quince minutos después de lo previsto, Leonor de Borbón llegaba al Patio vestida con el uniforme diario de alférez de especial relevancia del Ejército del Aire y del Espacio. Lucía el emblema de paracaidista en el lado derecho y, a la izquierda, varias condecoraciones, entre ellas la Gran Cruz del Mérito Militar, la Gran Cruz del Mérito Naval, la Orden de Carlos III y la Cruz de la Orden de Cristo de Portugal.
La princesa ha estado acompañada por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.
La secretaria de la Asamblea Regional, Encarnación Fernández de Simón, ha sido la encargada de abrir el acto con la lectura del acta de concesión de la Medalla de Oro, entregada posteriormente por la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, en reconocimiento a la labor y compromiso de la heredera de la Corona con España.
El acto, breve y solemne, apenas ha superado los diez minutos y ha concluido con el aplauso de los diputados. Tras ello, Leonor ha tenido la oportunidad de recorrer y apreciar la decoración del Patio de los Ayuntamientos acompañada por López Miras, Arroyo y Lucas.
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