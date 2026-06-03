"No todos los días nos visita una princesa"

Tanto a la entrada como a la salida del Palacio de San Esteban, en Murcia, y del Ayuntamiento de San Javier, los vecinos esperaban a Leonor entre vítores y gritos de: «¡Princesa, guapa!»

En San Javier, su segunda parada institucional, aguardaban la llegada de la princesa Leonor con una abarrotada Plaza de España repleta de ciudadanos apoyados en las barandillas de seguridad engalanadas con la bandera de España dispuestas para la ocasión. Desde jóvenes hasta personas jubiladas, se conformó una estampa de ciudadanos enarbolando la rojigualda y emocionados con la llegada de los periodistas y fotógrafos, lo que entendían, acertadamente, como el paso previo a la inminente llegada de la princesa.

Entrada que Leonor hizo a pie y acompañada del presidente López Miras, mientras saludaba y atendía a los que se agolpaban allí. Algunos de los vecinos exclamaban emocionados «¡Me ha mirado!». Una complicidad con la ciudadanía que se producía justo antes de la entrega del título de Hija Adoptiva de San Javier de manos del alcalde de la localidad marmenorense, José Miguel Luengo.

«No todos los días viene una princesa a nuestra ciudad», comentaba una vecina que, junto a dos compañeras, aseguraba que era «un orgullo para ellas» que la hija de los reyes de España hiciera una parada en la plaza «por la que pasaban cada día».

Claudia, una chica de 16 años acompañada de otros jóvenes de su edad, comentaba que le hacía «mucha ilusión» verla, porque «será la futura reina de España» y porque, decía, «la he visto crecer igual que yo».

Una escena que se repetía poco después, a la entrada del Palacio de San Esteban, ya en la capital del Segura. Al igual que en San Javier, Leonor saludaba a los congregados acompañada de nuevo por López Miras. En esta ocasión, la princesa llegó a recibir algún pequeño obsequio por parte de los vecinos, que enseguida entregaba al personal de seguridad para que se lo guardase mientras continuaba estrechando la mano de los murcianos.

En el interior del Palacio esperaban a la Princesa unas 150 personas de diversos ámbitos y áreas de la sociedad murciana. Entre los asistentes se encontraban artistas de varias disciplinas, como el cantante Walls o el escultor y pintor Nicolás de Maya; deportistas destacados como Máximo Quiles o Alejandro Valverde; además del obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca, y los alcaldes de 35 municipios de la Región.

Algunos de los vecinos que no pudieron asistir al interior del recinto esperaron durante más de una hora bajo un sol de 30 grados la salida de la heredera a la Corona, que tras el acto se encontraba en un cóctel institucional organizado por la delegación: «Hasta que no la hemos visto no nos hemos quedado tranquilos, aunque solo haya podido ser a través de la ventanilla del coche», lamentaban, ya que abandonó San Esteban en el coche oficial.

Dos grandes lonas con la imagen de la princesa decoraban los laterales de la puerta de la Iglesia de San Esteban. Bajo ellas los vecinos compartían su experiencia y, banderín en mano, dibujaban una escena que daba cuenta del paso de la Princesa de Asturias por la Región como broche final a su instrucción en la Academia del Aire de San Javier.