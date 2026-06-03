Mundo Cooperativo
Las cooperativas agroalimentarias refuerzan su compromiso social con la XIV edición de ‘Run for Parkinson’s’
Colaboración de Fecoam y sus asociados en la carrera solidaria con frutas y verduras frescas de temporada para los participantes
Rubén Aragón
La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), junto con diferentes entidades asociadas a la entidad, ha colaborado en la XIV edición de la carrera solidaria «Run for Parkinson’s», organizada por la Asociación On-Off Parkinson Región de Murcia.
Los asociados de Fecoam que han aportado sus productos como avituallamiento y refuerzo para los participantes este año han sido Campos de Jumilla, Camposeven y su marca comercial Freshvana, Expoáguilas, Gregal, Hortamira, Limonar de Santomera y San Cayetano, a través de su marca comercial Alpi.
Compromiso social
Fecoam y sus asociados colaboran durante todo el año con diferentes iniciativas, que además de carácter solidario, tengan entre sus objetivos el fomento de los hábitos de vida saludable y la alimentación equilibrada, como es el caso de «Run for Parkinson’s». En esta y otras iniciativas, las cooperativas agroalimentarias aportan frutas y verduras imprescindibles para una alimentación sana, «con toda la calidad y la garantía de ser productos cooperativos», señalan desde Fecoam.
Además, a través de estas colaboraciones solidarias, «las cooperativas agrarias de la Región de Murcia acercan aún más unos productos diferenciados por ser de proximidad, cercanía, producidos con buenas prácticas agrícolas y medioambientales, por personas arraigadas al territorio».
Esta edición ha contado con carreras en las modalidades de 10k y 5k, infantil y marcha solidaria. En la salida estuvo presente, además de las entidades colaboradoras con la organización, el concejal de Deportes del Consistorio murciano, Miguel Ángel Noguera. Todo lo recaudado a través de las inscripciones y «dorsal 0» estará destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con esta enfermedad, impulsando recursos, apoyo y acompañamiento para pacientes y familias, destacan desde la organización.
En el evento han colaborado la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como el Ayuntamiento y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU).
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