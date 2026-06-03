Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en Los GarresMoción de censura CartagenaCalor MurciaPAU 2026Medallas de OroSalto en paracaidas de Leonor
instagramlinkedin

Mundo Cooperativo

Las cooperativas agroalimentarias refuerzan su compromiso social con la XIV edición de ‘Run for Parkinson’s’

Colaboración de Fecoam y sus asociados en la carrera solidaria con frutas y verduras frescas de temporada para los participantes

(De izqda. a dcha.) José Andrés Luna, presidente de la Asociación On-Off Parkinson Región de Murcia, el concejal de Deportes del Ayto. Murcia, Miguel Ángel Noguera, Raquel Martínez (Fecoam), y voluntarias de la organización, en el estand de Fecoam con la fruta y verdura aportada por las cooperativas.

(De izqda. a dcha.) José Andrés Luna, presidente de la Asociación On-Off Parkinson Región de Murcia, el concejal de Deportes del Ayto. Murcia, Miguel Ángel Noguera, Raquel Martínez (Fecoam), y voluntarias de la organización, en el estand de Fecoam con la fruta y verdura aportada por las cooperativas. / R. A.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Aragón

La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), junto con diferentes entidades asociadas a la entidad, ha colaborado en la XIV edición de la carrera solidaria «Run for Parkinson’s», organizada por la Asociación On-Off Parkinson Región de Murcia.

Los asociados de Fecoam que han aportado sus productos como avituallamiento y refuerzo para los participantes este año han sido Campos de Jumilla, Camposeven y su marca comercial Freshvana, Expoáguilas, Gregal, Hortamira, Limonar de Santomera y San Cayetano, a través de su marca comercial Alpi.

Compromiso social

Fecoam y sus asociados colaboran durante todo el año con diferentes iniciativas, que además de carácter solidario, tengan entre sus objetivos el fomento de los hábitos de vida saludable y la alimentación equilibrada, como es el caso de «Run for Parkinson’s». En esta y otras iniciativas, las cooperativas agroalimentarias aportan frutas y verduras imprescindibles para una alimentación sana, «con toda la calidad y la garantía de ser productos cooperativos», señalan desde Fecoam.

Además, a través de estas colaboraciones solidarias, «las cooperativas agrarias de la Región de Murcia acercan aún más unos productos diferenciados por ser de proximidad, cercanía, producidos con buenas prácticas agrícolas y medioambientales, por personas arraigadas al territorio».

Esta edición ha contado con carreras en las modalidades de 10k y 5k, infantil y marcha solidaria. En la salida estuvo presente, además de las entidades colaboradoras con la organización, el concejal de Deportes del Consistorio murciano, Miguel Ángel Noguera. Todo lo recaudado a través de las inscripciones y «dorsal 0» estará destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con esta enfermedad, impulsando recursos, apoyo y acompañamiento para pacientes y familias, destacan desde la organización.

Noticias relacionadas

En el evento han colaborado la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como el Ayuntamiento y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo: Jaén Paraíso Interior-ElPozo Murcia
  2. Alejandro Pérez, médico en el Hospital Lorenzo Guirao de Cieza, denuncia irregularidades en los cribados del cáncer: 'Algunos pacientes sabemos que van a morir desde el momento que les diagnosticamos
  3. Cáritas deja a más de veinte de sus empleados en la calle en la Región de Murcia
  4. En directo: Movistar Inter-Jimbee Cartagena
  5. De la fábrica al hogar: las viviendas 'fabricadas' en 6 meses en Lorca que se lanzan a la conquista de Europa
  6. Salud abrirá expediente al médico del hospital Lorenzo Guirao de Cieza por sus declaraciones sobre el cribado de colon
  7. Los 'Chernóbil urbanísticos' y esqueletos 'fantasma' que dejó la crisis del ladrillo en la Región de Murcia
  8. Investigan la muerte de un hombre en Molina de Segura: la puerta de su casa estaba abierta y el cadáver se encontraba en el suelo

Astronomy Tours, la cooperativa que acerca el universo a las personas

Tres oros y un diploma para la princesa Leonor

Tres oros y un diploma para la princesa Leonor

Anestesistas y cirujanos de siete hospitales de la Región se suman a la huelga de horas extra

Anestesistas y cirujanos de siete hospitales de la Región se suman a la huelga de horas extra

Fecoam prevé una campaña de fruta de hueso con más calidad y producción

Ucoerm pone en valor el acuerdo con Educación para dar estabilidad a las cooperativas de enseñanza

Las cooperativas agroalimentarias refuerzan su compromiso social con la XIV edición de ‘Run for Parkinson’s’

La cooperativa Severo Ochoa gana la I Liga de Debate Ciudad de Murcia

Ucomur, con la XII Feria de Empleo Talento Joven

Tracking Pixel Contents