La cooperativa Severo Ochoa gana la I Liga de Debate Ciudad de Murcia

La cooperativa de enseñanza Severo Ochoa se ha proclamado ganadora de la I Liga de Debate Ciudad de Murcia, celebrada el pasado viernes 29 de mayo en el Palacio Almudí de Murcia. Una cita que reunió a jóvenes estudiantes en torno a la oratoria, el pensamiento crítico y la capacidad de argumentación, y que se enmarcaba dentro de la programación del Tour del Talento, impulsado por la Fundación Princesa de Girona.

El equipo ganador estuvo formado por cuatro alumnos de 3º y 4º de ESO: Matías Zapata, Rubén Gomariz, Kai Jiménez y Mariano Fernández. Durante la competición, los estudiantes demostraron un gran nivel de preparación, seguridad en sus intervenciones y una notable capacidad para defender sus ideas ante el jurado y el resto de participantes.

Gracias a esta victoria, el equipo de la cooperativa Severo Ochoa ha conseguido clasificarse para competir el próximo 13 de junio en el Campeonato de España, que se celebrará en Alicante. Un nuevo reto que afrontan con mucha ilusión y con el orgullo de representar a su centro educativo y a la Región de Murcia en una cita nacional.

Desde UCOERM, su presidente, Juan Antonio Pedreño, ha querido trasladar su enhorabuena a los alumnos ganadores, destacando «su esfuerzo, su talento y la ilusión con la que han afrontado esta competición». Asimismo, ha felicitado al equipo docente y, especialmente, a su profesor Rubén Oliver, por acompañar y preparar a los estudiantes en una disciplina tan importante para su desarrollo personal y académico.

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Pedreño ha subrayado que este logro «pone de manifiesto el compromiso de las cooperativas de enseñanza con una educación integral, basada no solo en los conocimientos, sino también en competencias fundamentales como la comunicación, la escucha activa, el razonamiento crítico y el trabajo en equipo».