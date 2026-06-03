'Centros sauna' en la Región de Murcia con temperaturas en tiempo real para denunciar el calor en las aulas

"Aulas que superan los 27 grados. Temperaturas que dificultan aprender y enseñar. Exigimos medidas ya para garantizar unas condiciones dignas y saludables". Con este mensaje, el sindicato STERM Intersindical ha iniciado una nueva campaña para denunciar la situación térmica que sufren numerosos centros educativos públicos de la Región de Murcia.

El sindicato alerta de la existencia de auténticas 'escuelas de calor' y 'centros sauna', donde "las altas temperaturas, la falta de ventilación y unas condiciones insuficientes" están afectando directamente al alumnado y al profesorado en plena jornada lectiva.

Como parte de esta iniciativa, STERM ha puesto en marcha un proyecto piloto de monitorización y seguimiento en tiempo real de las temperaturas que se registran en distintos centros educativos de la Comunidad.

Imagen de las temperaturas que se alcanzan en los centros en tiempo real a través de la nueva herramienta online. / L. O.

El sistema utiliza termómetros digitales conectados a la red wifi de los centros que registran temperatura y humedad cada hora y muestran los datos en directo a través de una página web.

Según explican desde la organización sindical, el objetivo es “exponer la grave situación a la que se están enfrentando alumnos y docentes” y aumentar la presión sobre la Consejería de Educación para que adopte medidas estructurales de climatización en los colegios e institutos públicos.

Centros que ya cuentan con seguimiento real CEIP Virgen de la Fuensanta de La Alberca (Murcia)

IES Marqués de los Vélez de El Palmar (Murcia)

IES Carthago Spartaria de La Palma (Cartagena)

CEIP Don José Marín de Cieza

IES Santalucía de Cartagena

IES Ruiz de Alda de San Javier

CEIP El Mirador de San Javier

IES La Florida de Las Torres de Cotillas

CEIP Maestro Joaquín Cantero de Las Torres de Cotillas

CEIP Ángel Zapata de Torreagüera (Murcia)

IES Monte Miravete de Torreagüera

CEIP Urcia de Águilas

CEE Enrique Viviente de La Unión

CEIP Infanta Elena de Beniaján (Murcia)

Desde STERM critican además las declaraciones recientes del consejero Víctor Marín, quien aseguró que la suspensión de clases en algunos centros durante los últimos días no reflejaba un malestar generalizado de familias, alumnado y profesorado. "El calor sí que es un problema", responden desde el sindicato, que niega "rotundamente" esas afirmaciones. "La suspensión de clases es la única alternativa que nos queda ante el aumento de calor en las aulas y la falta total de políticas de climatización por parte de la Consejería", denuncian.

La organización sindical anima además a toda la comunidad educativa a elaborar protocolos de actuación frente al calor extremo y reclama que se permita suspender la actividad lectiva cuando las condiciones térmicas hagan imposible desarrollar las clases con normalidad.

STERM insiste en que las altas temperaturas en las aulas no son episodios aislados, sino una consecuencia directa de la falta de inversión y adaptación de los centros educativos ante el aumento de fenómenos extremos vinculados al cambio climático.