Astronomy Tours, la cooperativa que acerca el universo a las personas

Más que una actividad turística, Astronomy Tours (https://www.astronomytours.org/es) se presenta como una plataforma educativa y comunitaria en expansión. Su propósito es claro: acercar el universo a las personas y demostrar que la ciencia puede ser comprensible, emocionante y transformadora. Porque, a veces, basta con mirar hacia arriba para empezar a ver también la Tierra de otra manera.

«Nos dimos cuenta de que uno de los mayores problemas de la astronomía no es la falta de conocimiento científico, sino la distancia existente entre la ciencia profesional y el público general», explican desde esta cooperativa fundada por Aleksandra y Charlie, que ha convertido la astronomía en una experiencia cercana, emocionante y accesible. Una actividad pensada para que cualquier persona pueda comprender, disfrutar y sentir el cielo nocturno sin necesidad de tener conocimientos previos.

Astronomía accesible

El proyecto nace como continuación de una trayectoria anterior vinculada a la astronomía en las Islas Canarias, aunque la fascinación de sus impulsores por el cielo comenzó mucho antes, en la infancia. Así surge Astronomy Tours, con el objetivo de hacer la astronomía accesible no solo desde el punto de vista físico, sino también intelectual y emocional. Su propuesta no se limita a explicar qué hay en el cielo, sino que busca crear una conexión real entre las personas y aquello que observan. «Ayudando a las personas a entender el cielo nocturno de una forma sencilla y humana, contribuimos también al mundo científico», razonan. Porque mirar un planeta, una nebulosa o una galaxia lejana no es solo una actividad científica; también puede ser una experiencia profundamente humana.

Entre otras actividades, la experiencia combina observación con telescopios, explicaciones divulgativas, etc. / Ucomur

La Región de Murcia se convirtió en el escenario para desarrollar este proyecto por sus especiales características. «Reconocimos rápidamente que posee unas condiciones astronómicas extraordinarias, que todavía siguen siendo poco conocidas y valoradas», afirman. Sus cielos oscuros, la estabilidad meteorológica y el elevado número de noches despejadas al año hacen de este territorio un lugar especialmente interesante para el astroturismo.

Con corazón

Cerca de Cartagena se encuentra el corazón del proyecto: la Finca Astronómica, un espacio rural off-grid diseñado para disfrutar del cielo de una forma inmersiva. «Su distribución fue cuidadosamente planificada teniendo en cuenta las condiciones astronómicas», señalan. Allí durante todo el año se celebran las Noches Astronómicas semanales, una de sus actividades principales. La experiencia combina observación con telescopios, astrofotografía en directo, explicaciones divulgativas, cena compartida, naturaleza, silencio y convivencia.

Los visitantes pueden observar planetas, la Luna, nebulosas, galaxias, cometas, cúmulos estelares y otros objetos del espacio profundo utilizando tanto telescopios ópticos tradicionales como sistemas modernos de astrofotografía en vivo. Esta tecnología permite ver en tiempo real cómo se realiza una observación astronómica similar a la que se desarrolla en entornos profesionales. Así, quienes participan no solo contemplan el cielo: entienden qué están viendo y forman parte del proceso de descubrimiento.

La Finca Astronómica ofrece un confort para disfrutar del cielo en una experiencia inmersiva. / Ucomur

Esa es una de las grandes diferencias de Astronomy Tours frente a otras propuestas. La astronomía no se plantea como una charla estática ni como una actividad turística más, sino como una vivencia completa. «Nuestras experiencias son inmersivas, emocionales y muy personales. Los visitantes pasan varias horas en un entorno rural real, desconectando del ruido cotidiano y reconectando con el cielo», se enorgullecen.

Otros formatos

Aunque las noches bajo las estrellas son el eje central del proyecto, Astronomy Tours ha ampliado su actividad hacia otros formatos. Organiza todo tipo de eventos científicos (talleres, observaciones, festivales científicos…) para colegios, ayuntamientos, empresas, asociaciones, hoteles, centros culturales y grupos privados. Gracias a su equipamiento portátil, puede llevar la astronomía a cualquier lugar y, en ocasiones, incluso puede combinarla con gastronomía.

Una de sus próximas grandes apuestas será la observación marítima del eclipse solar del próximo agosto. Para ello están preparando experiencias en el mar a bordo de barcos turísticos y grandes catamaranes para garantizar mejores condiciones de visibilidad.

Y la accesibilidad ocupa también un lugar fundamental en la filosofía del proyecto, que ha puesto en marcha la fase piloto de ‘Astronomía sin Barreras’. Una iniciativa adaptada para acercar la astronomía a personas con discapacidad, mayores, colectivos vulnerables y públicos que tradicionalmente han tenido menos acceso a este tipo de actividades.

Un proyecto colaborativo con valores

Astronomy Tours no es solo un proyecto turístico o científico. También es una cooperativa. Y esa decisión define su manera de trabajar. «El modelo cooperativo encajó con nuestra filosofía desde el principio. Somos un proyecto colaborativo construido alrededor de valores como la educación, la cultura, la sostenibilidad, la accesibilidad y el impacto social», valoran. Frente a modelos empresariales más tradicionales, la cooperativa les ofrece una estructura más humana, participativa y coherente con sus valores. En una iniciativa donde se cruzan ciencia, turismo, divulgación, tecnología y comunidad, la cooperación no es solo una fórmula jurídica, sino una forma de entender el emprendimiento.

Aleksandra y Charlie, fundadores de Astronomy Tours, junto a su hijo.

Aunque nació con una estructura pequeña, la cooperativa se encuentra en fase de crecimiento y trabaja en programas de formación para incorporar nuevos colaboradores vinculados a la astronomía, la educación, la astrofotografía y la divulgación científica. Y en un futuro cercano se unirá el hijo de los fundadores, que «ya participa activamente en el proyecto como ayudante familiar».

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En este camino, Ucomur ha acompañado a Astronomy Tours ayudándoles a conectar con el ecosistema cooperativo de la Región de Murcia, a acceder a oportunidades de apoyo y a formar parte de una red de proyectos innovadores con impacto social. «Gracias en parte a esta estructura de apoyo, ya hemos podido comenzar a invertir en futuras iniciativas de gran escala y preparar importantes eventos astronómicos», exponen.