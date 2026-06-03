Anestesistas y cirujanos de siete hospitales de la Región se suman a la huelga de horas extra

Anestesistas y cirujanos de la Región de Murcia siguen uniendo fuerzas contra el Estatuto Marco. Para ello, profesionales de seis hospitales de la comunidad confirmaban en la jornada de ayer que se suman al paro de horas extra que iniciaban el pasado lunes los especialistas de los servicios de Anestesia y de Cirugía General en el Hospital Reina Sofía de Murcia, lo que podría llegar a pesar como una losa sobre las ya maltrechas listas de espera del Servicio Murciano de Salud (SMS).

El malestar por la falta de diálogo con el Ministerio de Sanidad y el bloqueo a la negociación tras las huelgas consecutivas que han protagonizado está llevando a los profesionales a plantear un nuevo escenario de conflicto que, en este caso, están liderando los anestesistas, quienes con su paro de 'peonadas' u horas extra llegarían a bloquear la actividad que se hace en jornada extraordinaria y en centros concertados.

Desde el sindicato Avanza Médica Murcia, que está liderando esta protesta en el territorio regional, informan de que entre los servicios que ya se han sumado o lo harán en próximos días están Anestesia y Cirugía General del Hospital Reina Sofía de Murcia; Anestesia del Hospital Virgen de la Arrixaca; Anestesia del Hospital Santa Lucía de Cartagena; Anestesia, Cirugía General y Traumatología del Hospital Morales Meseguer; Anestesia del Hospital Rafael Méndez de Lorca; Urología en el Hospital Lorenzo Guirao de Cieza; y Anestesia en el Hospital de Yecla.

La escalada de las protestas coincide además con la aprobación este martes por parte del Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, "una reforma integral que actualiza un marco normativo con más de dos décadas de antigüedad", según el Ministerio, pero que los profesionales denuncia que se ha hecho a sus espaldas y sin diálogo.

Una de las medidas que 'vende' el Gobierno central de esta reforma es la eliminación por primera vez de las guardias 24 horas, ya que en el nuevo texto las guardias médicas se limitan a un máximo de 17 horas, siete menos que en la actualidad y sin pérdida retributiva, mientras que la jornada máxima semanal se reduce a 45 horas, por debajo del límite de 48 horas establecido por la normativa europea. Sin embargo, los médicos murcianos no están de acuerdo con esta afirmación, ya que "la nueva norma incluye una 'coletilla' que dice que no se harán guardia 24 horas si no es necesario para mantener el servicio y la atención, lo que deja abierta la puerta a que se sigan realizando".

Marisa López señala la disposición a mantener el diálogo

Preguntada por este conflicto y pulso que mantienen los sanitarios, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la nueva portavoz del Ejecutivo autonómico y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, subrayó que la participación de los profesionales en estas jornadas extraordinarias es "absolutamente voluntaria" y atribuyó buena parte del malestar al debate abierto en torno al nuevo Estatuto Marco que negocia el Ministerio de Sanidad.

La consejera señaló que la situación guarda relación con las reivindicaciones de los facultativos respecto a la reforma normativa impulsada por el departamento que dirige Mónica García, aunque insistió en la disposición del Ejecutivo regional a mantener el diálogo con los profesionales sanitarios, quienes reclaman una reunión con la consejera de Salud, Isabel Villegas.