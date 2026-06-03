Más de 300 murcianos consultan a la Unión de Consumidores por las prótesis del SMS

La Unión de Consumidores de España (UCE) en la Región de Murcia dice haber recibido más de 300 consultas de murcianos preocupados por el presunto fraude de las prótesis en el Servicio Murciano de Salud que llevó a la Policía Nacional a detener hace unas semanas a una decena de implicados, entre ellos un cirujano del Hospital Virgen de la Arrixaca que intervenía a pacientes derivados a centros concertados con productos a los que se les aumentaba el precio, una trama que según la UDEF podría haberse llevado cerca de siete millones de euros.

Ante esta realidad y el malestar generado entre los pacientes a los que ha intervenido este médico, que ha sido inhabilitado como medida cautelar, UCE ha solicitado la convocatoria urgente del Consejo Asesor Regional de Salud para analizar el presunto fraude al Servicio Murciano de Salud (SMS) de 6,8 millones de euros por sobrecostes de servicios quirúrgicos en centros privados y uso de prótesis y productos caducados.

En un comunicado la UCE afirma que ese es el espacio institucional en el que debe abordarse "de manera inmediata toda la información pertinente sobre este fraude sanitario, que ya ha adquirido una dimensión de escándalo tanto nacional como internacional".

"Ante la gravedad de una trama que arroja datos alarmantes y presuntamente criminales, resulta incomprensible que el máximo órgano regional de consulta y participación ciudadana (un derecho constitucional amparado por la ley) no haya sido convocado desde el minuto uno por parte de su presidencia para facilitar explicaciones puntuales a la sociedad y a los colectivos de afectados prótesis caducadas en Murcia", denuncia.

A juicio de la UCE, "no es admisible que las convocatorias de este Consejo Asesor sean tan escasas a lo largo del año", ni que cuando se reúna "los órdenes del día sean interminables y los temas clave ya hayan sido pactados entre la Consejería de Salud y los colegios profesionales, dejando al margen a los representantes de los ciudadanos".

Además UCE ha instaurado un canal de información a los posibles afectados. Para ello explica que si cualquier persona tiene dudas sobre su situación médica o la de un familiar debido a las operaciones investigadas en el Servicio Murciano de Salud (SMS), hay un servicio de asesoramiento a través del teléfono gratuito de atención 900 302 302.