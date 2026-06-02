La última joya escondida de Netflix llega con sello de 'Stranger Things' y un protagonista cuya historia familiar empieza en Murcia

La gran apuesta de Netflix para este inicio de junio tiene un vínculo especial con la Región de Murcia. 'The Boroughs: Jubilación rebelde', la nueva serie de los creadores de 'Stranger Things', ya está disponible en la plataforma y su protagonista, el veterano Alfred Molina, carga con un apellido que tiene mucho de murciano.

La serie, producida por los hermanos Matt y Ross Duffer, llega envuelta en una expectación enorme. Y no es para menos: los responsables del fenómeno mundial que fue 'Stranger Things' se despiden de Netflix (su acuerdo con la plataforma concluyó en abril y los próximos años los dedicarán a desarrollar proyectos para Paramount) con una historia que mezcla ciencia ficción, humor y emoción en un escenario tan insólito como una residencia de jubilados en pleno desierto de Nuevo México.

Un gruñón con mucho fondo

Alfred Molina interpreta a Sam, un exingeniero gruñón que llega a The Boroughs (una sofisticada ciudad para mayores, lujosa y algo inquietante) porque su difunta esposa Lilly había elegido ese lugar para pasar sus últimos años. Sam no quería ir, pero la vida, y un oscuro secreto que se esconde en las instalaciones, terminará por darle una razón para seguir adelante. "La pregunta esencial de la serie es: '¿Qué harás con el tiempo que te queda?'", explicó el showrunner Jeffrey Addiss. "Es una pregunta que el público de cualquier edad se puede hacer", argumenta.

Alfred Molina (Sam) en una imagen de la serie 'The Boroughs'. / Netflix

Molina borda el papel con la solvencia de toda una vida sobre los escenarios. Nacido en Londres como Alfredo Molina (sí, con ese nombre tan español), el intérprete creció en Notting Hill, en un barrio obrero poblado de familias inmigrantes. Su madre, Giovanna Bonelli, era italiana. Su padre, Esteban J. Molina, era español y oriundo de Murcia, y se ganaba la vida trabajando como camarero y chófer. De hecho, el propio actor ha contado en alguna entrevista que "se pasó toda su infancia pensando que su nombre real era 'Alfredico'" (el diminutivo cariñoso con el que lo llamaban en casa) "y no Alfred".

La conexión murciana

Ese apellido Molina, tan presente en la huerta y en la historia de esta tierra, tiene por tanto un origen muy concreto. El padre del actor que hoy protagoniza una de las series del momento en Netflix llegó desde Murcia hasta Londres, como tantos españoles que emigraron durante el siglo pasado en busca de una vida mejor. De ese viaje nació, entre otras cosas, uno de los actores británicos más respetados de su generación.

No es la primera vez que Alfred Molina deja huella en una producción de enorme repercusión. El actor ya encarnó al Doctor Octopus en 'Spider-Man 2' (2004), la película de Sam Raimi con Tobey Maguire, y repitió el papel años después en 'Spider-Man: No Way Home' (2021), donde su regreso fue uno de los momentos más celebrados por los fans. Ahora, con The Boroughs, afronta uno de los retos más exigentes de su carrera: sostener sobre sus hombros una serie coral con un reparto de lujo.

Alfred Molina, como el Doctor Octopus en 'Spider Man 2'. / L. O.

Un reparto para enmarcar

Y es que The Boroughs no escatima en nombres. Junto a Molina, Bill Pullman da vida a Jack, el vecino afable que tiende la mano al protagonista; Geena Davis aparece como Renee, una antigua mánager musical; Clarke Peters y Alfre Woodard son Art y Judy, una pareja con mucho pasado; y Denis O'Hare completa el grupo como el mujeriego Wally. Hasta Ed Begley Jr. y Dee Wallace (la madre de Elliott en E.T. El Extraterrestre) tienen su hueco en este reparto que es, en sí mismo, toda una declaración de intenciones.

La dirección corre a cargo de Ben Taylor, conocido por 'Sex Education', junto a Augustine Frizzell y Kyle Patrick Alvarez. Y la banda sonora, fiel al espíritu vintage de la propuesta, reúne clásicos de Bruce Springsteen, Bill Withers, Etta James o Earth, Wind & Fire.

'The Boroughs: Jubilación rebelde' ya está disponible en Netflix. Una serie con sabor añejo, misterio extraterrestre y, para los murcianos, el orgullo silencioso de saber que detrás de su protagonista hay un poco de esta tierra.