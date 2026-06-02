‘Territorio Tortuga’ vuelve a las playas de la Región para proteger a la tortuga boba

La campaña Territorio Tortuga inicia una nueva edición en la Región de Murcia con la emisión del documental El nido, una producción que muestra el proceso de nidificación de la tortuga boba en el litoral regional y el trabajo coordinado que se desarrolla para proteger cada posible puesta.

La iniciativa busca implicar a la ciudadanía en la conservación de esta especie vulnerable, especialmente durante los meses de mayor presencia de usuarios en las playas, coincidiendo con el periodo en el que pueden producirse anidaciones.

El programa difundirá entre residentes y visitantes el protocolo de actuación ante la aparición de rastros, ejemplares o posibles nidos de tortuga marina. Ante cualquier avistamiento, se recuerda la importancia de no tocar al animal, no pisar el rastro, mantener la distancia y avisar al 112.

El consejero Vázquez, durante la presentación del documental 'El Nido' / CARM

La edición de este año contará con 16 entidades colaboradoras, frente a las 11 participantes en 2025, lo que permitirá ampliar la cobertura territorial y reforzar las acciones de educación ambiental. La campaña incluirá puntos de información en playas, materiales divulgativos, charlas, simulaciones de rastros y actividades prácticas para explicar cómo actuar ante un posible evento de anidación.

Las actuaciones se desarrollarán en distintos puntos del litoral regional, entre ellos la playa de Poniente, en Águilas; la playa de Levante de Cabo de Palos, en Cartagena; la playa de la Bahía, en Mazarrón; y el entorno del área recreativa de Coterillo y la playa de la Torre Derribada, en San Pedro del Pinatar.

La tortuga boba ha incrementado en los últimos años su presencia y sus intentos de nidificación en el Mediterráneo occidental. En la Región de Murcia, desde 2017, se han detectado 39 rastros y se ha confirmado la presencia de nido en ocho ocasiones. Solo el pasado año se localizaron dos nidos exitosos en las costas regionales, con el nacimiento de 66 tortugas.

Cartel del documental 'El Nido', que forma parte de la campaña de promoción de 'Territorio Tortuga' / L.O.

Con esta nueva edición, Territorio Tortuga refuerza la red de respuesta y sensibilización para favorecer la protección de la especie y promover buenas prácticas en el uso del litoral.

Tras la presentación del documental este lunes en la Filmoteca Regional, el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, destacó que la Región vuelve a activar una campaña que une "conocimiento técnico, voluntariado y participación ciudadana" para proteger a una especie amenazada que encuentra en las playas murcianas un espacio relevante para su reproducción.

Noticias relacionadas

Vázquez subrayó además que el documental El nido permite acercar a la sociedad el trabajo que se desarrolla desde la detección de un rastro hasta la protección del entorno, la custodia del nido y el seguimiento del proceso hasta la eclosión. En este sentido, recordó que cada aviso y cada actuación coordinada pueden ser decisivos para que una puesta salga adelante.