El talento joven reivindica el turismo local en las Olimpiadas Regionales

El proyecto Cultural y Natural de San Pedro del Pinatar, presentado por el grupo ‘Caracoles Castelar’, del Colegio New Castelar de San Pedro del Pinatar, ha resultado ganador de las II Olimpiadas Regionales del Turismo, organizadas por la Facultad de Turismo de la Universidad de Murcia en colaboración con la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, competición en la que han resultado premiados otros tres proyectos más de alumnos de ESO y Bachillerato.

El resto de premiados son los grupos ‘Murcianos del Caribe’, del Instituto Poeta Sánchez Bautista, de Llano de Brujas (Murcia), por el proyecto Arrecifes y Volcanes; ‘Moratalla Unlocked’, del Instituto Pedro García Aguilera, de Moratalla, por el proyecto Somogil Moratalla; y ‘Las Zagalicas del 10’, del Instituto Príncipe de Asturias de Lorca, por el proyecto Lorca Oculta.

La consejera Carmen Conesa, expresó en el acto de entrega de premios su felicitación a la Facultad de Turismo y a los equipos participantes por esta iniciativa «en la que colaboramos con el máximo interés por ser una propuesta que crece y se consolida, como lo evidencia el que en su segunda edición hayan participado 137 alumnos de distintos municipios de la Región».

Para Conesa, actividades como esta «son necesarias porque implican a los jóvenes en la visión de un turismo innovador, sostenible y ligado al territorio, despertando vocaciones y formando el talento que necesita el sector». Señaló que la Región cuenta con un sector turístico «en saludable y sostenido crecimiento, con perspectivas de futuro, creador de empleo, y eso es algo que los estudiantes deben saber y conocer, porque demanda profesionales especializados que puedan convertirse en agentes activos capaces de ofrecer y mantener la excelencia».

Por eso, la implicación de los centros educativos «para seguir construyendo una cultura turística de calidad resulta esencial para crear el ambiente propicio entre quienes pueden convertirse, a no mucho tardar, en pilares de nuestro sector turístico», concluyó.

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Las olimpiadas turísticas están dirigidas a jóvenes de entre 14 y 18 años de todos los municipios. Buscan estimular a los alumnos para que conozcan los recursos turísticos y no turísticos de sus localidades mientras potencian sus destrezas de investigación y búsqueda de información y también fomentan las relaciones entre el profesorado que imparte materias vinculadas al Turismo, especialmente en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.