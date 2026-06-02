Estas son las nuevas Medallas de Oro de la Región de Murcia que acompañarán a la princesa Leonor y Ballesta

La Región de Murcia ya tiene definidos los nombres propios que protagonizarán su gran cita institucional del próximo 9 de junio. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la concesión de catorce Medallas de Oro y cinco Diplomas de Servicios Distinguidos, unos reconocimientos que distinguen trayectorias vinculadas al servicio público, la cultura, la empresa, la ciencia, el deporte, la acción social y la defensa de los intereses de la comunidad autónoma.

La entrega de las máximas distinciones regionales tendrá lugar en La Unión, coincidiendo con la celebración del Día de la Región y el 44 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía. El acto se celebrará en el Mercado Público de la localidad minera, que reabrirá así sus puertas tras las obras de remodelación y acogerá por primera vez un acto institucional de estas características.

La nueva portavoz del Ejecutivo autonómico, Marisa López Aragón, destacó que estas distinciones buscan reconocer a quienes "contribuyen a construir una mejor Región de Murcia", una tierra que definió como "acogedora, solidaria, trabajadora, con talento y comprometida con el futuro".

Antes de la celebración del Día de la Región, el calendario institucional tendrá una cita destacada este miércoles, cuando el Palacio de San Esteban acogerá la entrega de la Medalla de Oro de la Región a la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, una distinción ya anunciada por el Gobierno regional. López Aragón subrayó el vínculo que la heredera de la Corona ha mantenido con la comunidad durante su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier y destacó los valores de "compromiso, servicio, responsabilidad y ejemplaridad institucional" que representa.

A esa medalla ya conocida se suman ahora otras trece distinciones aprobadas por el Consejo de Gobierno. Entre ellas figura también la concedida, a título póstumo, al exalcalde de Murcia y exrector de la Universidad de Murcia José Ballesta, cuya designación había sido igualmente adelantada por el presidente regional.

José Ballesta, Medalla de Oro de la Región de Murcia a título póstumo. / L.O.

El listado incorpora además al Arsenal de Cartagena, coincidiendo con el tricentenario de la creación del Departamento Marítimo de Levante y el 160 aniversario de la construcción de su emblemática puerta; al exsecretario general de la Casa del Rey Domingo Martínez Palomo; al prestigioso traumatólogo Pedro Luis Ripoll; y al coordinador regional de Trasplantes, Ricardo Robles Campos.

También recibirán la Medalla de Oro el empresario y expresidente de Croem José María Albarracín; la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), que celebra su 50 aniversario; la Caja Rural Regional; y la Denominación de Origen Protegida Arroz de Calasparra, que cumple cuatro décadas desde su constitución y fue la primera de España en obtener este reconocimiento para el arroz.

La relación de galardonados se completa con la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, custodio de una parte esencial del legado de Francisco Salzillo; el pintor cartagenero Ángel Mateo Charris, considerado una de las figuras más destacadas del arte contemporáneo español; Joaquín Barberá Blesa, a título póstumo, por su labor en favor de las personas con discapacidad; el UCAM Murcia CB por su trayectoria deportiva y social; y Eduardo Sao Thiago Lentz, 'Duda', uno de los entrenadores más laureados del fútbol sala español y figura clave en la historia reciente de este deporte en Murcia y Cartagena.

Junto a las Medallas de Oro, el Gobierno regional ha aprobado cinco Diplomas de Servicios Distinguidos. Entre los reconocidos figura el guardia civil Germán Pérez González, fallecido en acto de servicio durante una operación contra el narcotráfico en Huelva; la experta en inteligencia artificial Elena González-Blanco, actual responsable de IA para Nativos Digitales de Microsoft en Europa, Oriente Medio y África; y la historiadora y exsecretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gómez.

También serán distinguidos Miguel Padilla, histórico dirigente agrario vinculado a COAG y referente en la defensa de los intereses del campo, y María José Plana, reconocida por décadas de compromiso con las personas afectadas por fibrosis quística y por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica.

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"Como ven, son reconocidos de excelente valor para la Región de Murcia", señaló López Aragón, quien destacó que todos ellos representan valores como "el respeto, la tolerancia, la solidaridad, el sacrificio y la entrega" que identifican a la sociedad murciana.