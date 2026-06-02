La rebelión de los anestesistas en la Región arrastra al resto de especialidades

El conflicto con el Ministerio de Sanidad por la reforma del Estatuto Marco cumple estos días un año, ya que la primera huelga nacional de médicos por este motivo tuvo lugar el pasado 13 de junio de 2025. Un año y siete huelgas después, los facultativos ven desesperanzados que no se han logrado avances y el departamento de Mónica García mantiene enquistado un problema que está afectando a los ciudadanos con miles de cirugías, consultas y pruebas diagnósticas suspendidas y retrasadas.

Lejos de tirar la toalla, los especialistas han dado un paso más y la siguiente medida de presión se estrena esta semana en la Región de Murcia de la mano de los servicios de Anestesia y de Cirugía General del Hospital Reina Sofía de Murcia, quienes han sido los primeros en secundar el paro de horas extra que se ha ido extendiendo a nivel nacional, negándose así a operar en horario de tarde o en las derivaciones a centros concertados. Este lunes los anestesistas de la Arrixaca se mostraba partidarios de seguir los pasos de sus compañeros y anunciaban que también se plantarán y dejarán de hacer 'peonadas', una decisión que ha sido respaldada de forma mayoritaria, aunque no unánime.

En un principio han sido los servicios de Anestesia los primeros en plantear paros, conscientes del peso que tiene su trabajo a la hora de sacar adelante las cirugías, pero también en pruebas diagnósticas. Esto hará que la rebelión de los anestesistas arrastre también a otras especialidades, ya que de su trabajo depende que las cirugías se puedan hacer o no y su papel es crucial tanto en las pruebas de diagnóstico como en operaciones ambulatorias o cirugías mayores.

Su papel determinante podría poner en jaque la actividad de tardes, porque "si los anestesistas paran, nos arrastran a todos", reconoce el jefe de Cirugía General de la Arrixaca, Pablo Ramírez.

El Hospital Virgen de la Arrixaca, por ejemplo, cuentan con 25 quirófanos programados y uno más de Quemados, así como cuatro de Urgencias. De ellos, 24 son programados con anestesista, por lo que el paro de estos profesionales en horas extra supondría un hachazo a la actividad quirúrgica en el centro de referencia de la Región, al que se derivan las cirugías complejas de todas las áreas de salud.