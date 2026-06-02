Oposición y sindicatos exigen a la Comunidad un protocolo contra el calor en las aulas

La alerta por altas temperaturas activada este martes en la Región de Murcia y el golpe de calor sufrido por un profesor del IES Cañada de las Eras de Molina de Segura mientras daba clase han reavivado las críticas de sindicatos y partidos de la oposición hacia la Consejería de Educación por la falta de climatización en las aulas de numerosos centros educativos. En los último días, algunos colegios e institutos han tenido que adelantar el fin de la jornada lectiva, permitir la recogida anticipada del alumnado o adoptar medidas improvisadas para intentar sobrellevar unas temperaturas que dificultan el desarrollo normal de las clases.

Tanto organizaciones sindicales como ANPE y formaciones como PSOE, Podemos e IU-Verdes han coincidido en exigir al Gobierno regional un protocolo específico frente al calor y una planificación de inversiones que permita adaptar los centros educativos a unas condiciones climáticas cada vez más frecuentes.

La Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) ha sido una de las entidades que ha elevado la voz ante la situación. El sindicato ha denunciado la "improvisación" de la Consejería de Educación y ha exigido una respuesta "coordinada, eficaz y planificada" para garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de toda la comunidad educativa de la Región de Murcia.

ANPE considera que "las instrucciones remitidas por la Consejería a los centros educativos no resuelven el problema de fondo" y evidencian una falta de planificación ante una situación que, recuerdan, se repite cada año con la llegada del calor. Además, critica que s"e deje en manos de los equipos directivos decisiones tan sensibles como la suspensión de la actividad lectiva o la reorganización del alumnado", trasladándoles una responsabilidad que, a su juicio, corresponde a la Administración regional.

La organización también cuestiona algunas de las medidas planteadas por Educación. En este sentido, considera incoherente que se permita suspender las clases mientras continúan funcionando servicios como el transporte escolar, los comedores o la permanencia del alumnado en los centros, obligando a estudiantes y trabajadores a seguir soportando las mismas condiciones térmicas.

Asimismo, advierte de que muchas de las soluciones planteadas son difíciles de aplicar en la práctica debido a la falta de espacios alternativos y a las elevadas ratios existentes en numerosos centros educativos de la Región. Por ello, reclama actuaciones "inmediatas" que incluyan la adecuación de las instalaciones eléctricas, la implantación de sistemas eficaces de climatización, la mejora del aislamiento térmico de los edificios y la creación de zonas de sombra en patios y espacios exteriores.

El sindicato también recuerda que la normativa de Prevención de Riesgos Laborales obliga a garantizar unas condiciones ambientales adecuadas en los centros de trabajo y advierte de que las altas temperaturas representan un riesgo real para la salud del profesorado, del alumnado y del personal de administración y servicios. Entre sus propuestas figura además la activación automática de medidas extraordinarias cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emita avisos naranja o rojo, así como la posibilidad de reducir la jornada presencial durante episodios de calor extremo garantizando al mismo tiempo el transporte escolar y la conciliación familiar.

El PSOE denunciará la situación ante el Defensor del Pueblo

El PSRM-PSOE también se ha sumado a las críticas y ha anunciado que denunciará la situación ante el Defensor del Pueblo. La portavoz socialista, Isabel Gadea, ha acusado al Gobierno regional de "volver a poner en riesgo la salud de la comunidad educativa por la falta de inversiones que permitan garantizar unas condiciones adecuadas en las aulas".

Gadea recordó que el propio consejero de Educación ha reconocido que esta semana podrían tener que suspenderse clases o aplicarse medidas excepcionales en distintos centros debido al calor. A su juicio, esta situación evidencia que "la climatización de las instalaciones educativas sigue siendo insuficiente pese a tratarse de un problema recurrente".

"Que en junio haga calor no es ninguna sorpresa", sostuvo Gadea, quien reclamó una mayor anticipación por parte de la Administración regional y denunció que muchos centros educativos siguen sin disponer ni de sistemas adecuados de climatización ni de suficientes espacios de sombra para resguardarse de las altas temperaturas.

En la misma línea se pronunció la concejala socialista en el Ayuntamiento de Murcia Esther Nevado, que aseguró que las mediciones realizadas en varios centros educativos del municipio reflejan temperaturas cercanas o superiores a los 30 grados dentro de las aulas. La edil señaló que las condiciones actuales afectan al bienestar de la comunidad educativa y defendió la necesidad de impulsar un plan de choque urgente para adaptar los colegios al clima de la Región.

Víctor Egío, este martes. / Podemos

Podemos reclama un calendario de inversiones para climatizar todos los centros

Desde Podemos, su portavoz regional, Víctor Egío, ha reclamado al Gobierno de Fernando López Miras un calendario concreto de inversiones que permita climatizar todos los centros educativos de cara al próximo curso. El dirigente morado realizó estas declaraciones desde el colegio público Santa María de Gracia de Murcia, donde aseguró que a media mañana ya se superaban los 30 grados en las aulas.

Egío sostuvo que la suspensión de clases o la activación de protocolos excepcionales "no es consecuencia únicamente de las altas temperaturas, sino de la falta de previsión de la Consejería de Educación". Según afirmó, la formación lleva años reclamando actuaciones como la instalación de aparatos de aire acondicionado y mejoras en las infraestructuras eléctricas de los centros, sin que se hayan materializado las inversiones necesarias.

Además, acusó al Ejecutivo regional de "haber priorizado otros ámbitos educativos mientras, a su juicio, la red pública continúa acumulando carencias". El portavoz de Podemos puso el foco especialmente en las consecuencias que las altas temperaturas pueden tener para la salud y la integridad física tanto de los estudiantes como de los docentes, especialmente en jornadas en las que los termómetros se acercan a los 40 grados.

Penélope Luna / IU-Verdes

IU-Verdes pone de ejemplo a otras comunidades

Por su parte, Izquierda Unida-Verdes ha denunciado que la climatización de los centros educativos públicos sigue siendo una asignatura pendiente para el Gobierno regional. La coordinadora regional de la formación, Penélope Luna, calificó la situación de problema estructural derivado de años de falta de planificación e inversión.

Luna señaló que "mientras otras comunidades autónomas han aprobado leyes, programas específicos o planes de adaptación climática para los centros educativos, la Región de Murcia carece de una estrategia equivalente". En este sentido, citó ejemplos como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana, donde se han impulsado medidas dirigidas a adaptar las infraestructuras educativas a las nuevas condiciones climáticas.

La dirigente de IU-Verdes también puso el acento en los datos presupuestarios. Según la formación, durante los últimos años el Ejecutivo regional ha dispuesto de varios millones de euros para actuaciones de climatización, aunque el grado de ejecución habría sido muy reducido. Asimismo, aseguró que "de las intervenciones previstas, solo una parte ha llegado a completarse".

Por ello, IU-Verdes reclama la aprobación de una ley autonómica de adaptación climática de los centros educativos que establezca objetivos concretos, plazos obligatorios y financiación estable. También propone realizar auditorías energéticas en todos los centros públicos para detectar necesidades específicas y desarrollar programas de colaboración con los ayuntamientos para ampliar las zonas de sombra y mejorar patios y espacios exteriores mediante actuaciones de naturalización.