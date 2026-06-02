Manuel Luna, presidente del TSJ de la Región, denuncia la "presión" política sobre la Justicia: "No es tolerable el insulto ni la descalificación sistemática"

En mitad del "ruido" partidista y de una crispación política que llega incluso a cuestionar de forma pública las decisiones judiciales y a poner en seria duda su independencia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Manuel Luna, alzó la voz este martes para defender el papel que realizan jueces y magistrados en nuestro país, asegurando que "no es tolerable la presión, el insulto o la descalificación sistemática, porque generan un clima injusto ante la ciudadanía".

"Hacer creer a los ciudadanos que las instituciones judiciales actúan por motivos espurios puede generar desconfianza y una pérdida de legitimidad institucional". Así lo advirtió durante la presentación de la Memoria Anual del TSJ correspondiente al año 2025, donde aprovechó para hacer un llamamiento por parte del Poder Judicial a la "mesura en la crítica".

Sí que expuso que todas las resoluciones judiciales "pueden y deben ser objeto de crítica razonada, argumentada y serena", pero insistió en que "el ruido" alrededor de la Justicia lleva siendo especialmente "intenso" desde hace ya varios meses.

Lamenta que "el ruido" alrededor de las decisiones judiciales es "intenso" desde hace meses

"Nosotros tenemos que abstraernos de ese contexto y ejercer nuestra función como nos obliga la Constitución: con independencia, responsabilidad y única sujeción a la ley", reivindicó. Precisamente este martes Luna le hacía entrega al presidente regional, Fernando López Miras, de la Memoria Anual y, preguntado por la colaboración que mantiene la Justicia regional con las Administraciones, aseguró que "hay una colaboración muy decidida" tanto por parte de la Comunidad, el poder legislativo y la representación del Gobierno de España en el ámbito autonómico: "Existe una importante implicación y receptividad hacia las demandas que planteamos", reconoció.

En este sentido, aseguró que cada uno dentro de sus competencias "puede ayudar a que la Región disponga del número de jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios acorde con la elevada litigiosidad que tenemos".