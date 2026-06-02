La Justicia de la Región de Murcia no logra frenar el atasco de casos tras la "mayor transformación organizativa" en décadas

La Justicia murciana continúa atrapada en un importante atasco de casos que siguen a la espera de ser resueltos pese a haber llevado a cabo la "mayor transformación organizativa de las últimas décadas" en 2025. El sistema judicial regional cerró el pasado año con unos 221.000 asuntos pendientes de resolución en sus órganos judiciales, un 5% más que el año anterior, según recoge la Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región, presentada este martes por su presidente, Manuel Luna Carbonell.

Un dato que vuelve a reflejar que, pese al esfuerzo realizado para mejorar la capacidad de respuesta de los tribunales y a la implantación del nuevo modelo de tribunales de instancia, sigue siendo "insuficiente" para frenar la acumulación de procedimientos abiertos en una litigiosidad que se situó en 156 asuntos por cada mil habitantes, evidenciando la "persistencia de importantes niveles de carga de trabajo".

Manuel Luna advirtió durante la presentación de la memoria de que la pendencia sigue siendo uno de los principales problemas estructurales de la Administración de Justicia en la Comunidad. Aunque el ingreso de asuntos descendió un 2,5% durante el pasado año, hasta situarse en 248.805 procedimientos, y la tasa de resolución mejoró un 2,2%, con 233.861 asuntos resueltos, los tribunales de la Comunidad no lograron absorber el volumen acumulado de expedientes pendientes.

La consecuencia directa es el aumento de la tasa de congestión judicial, que se situó en 1,95 puntos, por encima de la registrada el año anterior (1,90). Según explicó el presidente del alto tribunal regional, esta evolución evidencia la existencia de un desequilibrio entre la litigiosidad que soportan los juzgados y los recursos de los que disponen para afrontarla.

El tiempo medio estimado de respuesta en primera instancia se situó en 12,2 meses (por encima de la media nacional, de 11,8 meses), mientras que en segunda instancia se mantuvo en 8,3 meses, al igual que en el conjunto del país.

Aumento de plazas "insuficiente"

Durante su intervención, insistió en la necesidad de reforzar la planta judicial para corregir el déficit histórico y estructural que vienen arrastrando los juzgados y tribunales murcianos, recogiendo el guante de su antecesor, Miguel Pasqual del Riquelme, quien durante sus años como presidente reiteró en sus comparecencias el "histórico déficit" de la planta judicial.

Así, recordó que la Sala de Gobierno del TSJ regional identificó en 2025 la necesidad de crear 22 nuevas unidades judiciales, mientras que el Ministerio de Justicia rebajó las expectativas hasta reducirlas a 19.

Luna reclama un refuerzo urgente de la planta judicial y asegura que las nuevas unidades aprobadas por el Ministerio resultan "insuficientes"

"Creemos que se hace algo de justicia con esta atribución provisional, pero no es suficiente, por lo que debe darse un paso más e incrementar nuevamente la planta judicial en una cifra similar para situarnos en parámetros próximos a la media nacional y europea", dijo durante su comparecencia en la Ciudad de la Justicia de Murcia.

No obstante, Luna consideró que ese refuerzo será igualmente "insuficiente" y que, por sí solo, no bastará para reducir la bolsa de asuntos pendientes si no va acompañado de más jueces, más personal y mayores recursos materiales.

Manuel Luna, durante su comparecencia este martes. / L. O.

Así, anunció que de cara a este año 2026 la Sala ya ha detectado la necesidad de crear otras 23 nuevas unidades judiciales para situar la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales en niveles asumibles y más próximos a los estándares nacionales y europeos.

La Memoria Judicial recoge igualmente que durante el pasado año se dictaron 247.741 resoluciones: 125.463 correspondieron al orden penal, 101.315 al civil, 14.430 al social y 6.310 al contencioso-administrativo.

A la espera de un modelo "más ágil"

La preocupación por la pendencia se produce en un año marcado por la "profunda transformación organizativa" derivada de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025. La reforma ha supuesto la conversión de 127 juzgados unipersonales en 11 tribunales de instancia y la reorganización de la oficina judicial en toda la Región. "Confiamos en que el nuevo modelo permita una tramitación más ágil y especializada, y facilite la resolución de un mayor número de procedimientos".

El presidente destacó que "la Justicia de la Región de Murcia ha demostrado en 2025 que es capaz de transformarse sin detenerse", subrayando que este nuevo modelo organizativo se ha implantado en todos los partidos judiciales murcianos sin incidencias relevantes para la prestación del servicio público, pese a generar algunas "dificultades".

El tiempo medio de respuesta judicial en primera instancia supera ya el año en la Región de Murcia

"Hemos acometido la mayor reforma organizativa de la Justicia española en décadas mientras seguíamos resolviendo cientos de miles de asuntos al servicio de los ciudadanos", señaló Luna, agradeciendo el trabajo y la "implicación" de jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios.

Asimismo se mostró optimista para que durante los próximos meses se empiecen a ver "los buenos resultados" con el incremento de la capacidad de tramitación y la respuesta judicial. "Esperamos que también venga acompañado de un incremento de la planta judicial, no solo de jueces y magistrados, sino también de letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios, para poder afrontar los próximos años en condiciones óptimas y reducir la pendencia hasta niveles más razonables".

Otro acelerón a la transformación digital con IA y automatización judicial

Manuel Luna también destacó que durante el pasado año la transformación digital se consolidó como uno de los principales ejes estratégicos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia para mejorar la eficiencia, la accesibilidad y la calidad del servicio público judicial. El presidente del TSJ aseguró que la Comunidad mantiene una "posición de referencia a nivel nacional" en cuanto a la implementación de la tecnología en el ámbito de la Justicia.

Uno de los proyectos más estratégicos de 2025 ha sido la continuación de los trabajos del grupo de expertos en Inteligencia Artificial y Automatización Robótica de Procesos (RPA) aplicadas a los procedimientos monitorios, la extensión del proyecto de Escritorio de Inmediacion Digital (EVID) para la realización de actuaciones procesales en remoto desde las Oficinas de Justicia, una herramienta particularmente relevante para órganos judiciales con dificultades de acceso presencial o con colectivos vulnerables, "una pieza clave en la modernización de la práctica procesal y en la mejora del acceso efectivo a la Justicia".

Estas nuevas herramientas permiten facilitar el acceso a la Justicia a personas vulnerables, además de mejorar la eficiencia y la calidad del servicio público

En este apartado también aparece la consolidación la Robotización de la Unidad de Subastas con la automatización de más de 400 actuaciones, "con impacto directo en la eficiencia, trazabilidad y homogeneidad del servicio" o el cuadro de mandos microjudicial, que permite un seguimiento en tiempo real de la actividad judicial dirigida a jueces y letrados de la Administración de Justicia.

"Con estos avances pretendemos llevar a cabo una transformación digital para no solamente hablar de resultados concretos, sino también de una eficacia y una calidad superior a la que hasta este momento hemos prestado", resaltó Luna, que recordó que la apuesta por la innovación tecnológica se enmarca además dentro de la nueva Agenda Estratégica 2026-2030 del Tribunal Superior de Justicia, elaborada tras consultar a más de 300 profesionales y usuarios del sistema judicial. Entre sus cuatro grandes líneas de actuación figuran la transparencia institucional, la calidad del servicio público, la excelencia organizativa y la innovación digital.

Durante su intervención, el presidente también destacó el trabajo desarrollado en los últimos años para implantar el expediente judicial electrónico y avanzar hacia un modelo de Justicia orientado al análisis de datos. Un proceso que, según defendió, ha situado a la Región de Murcia entre las administraciones judiciales más avanzadas del país en este ámbito.

Con esta vanguardia tecnológica pretenden colocar a la justicia murciana "en una posición de vanguardia, más cercana a los ciudadanos y más accesible, especialmente con las personas vulnerables, más visibles y con mayor calidad humana".