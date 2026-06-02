Un profesor de Molina sufre un golpe de calor: "Estamos en modo supervivencia, no se nos puede tener así"

Un profesor del IES Cañada de las Eras de Molina de Segura ha sufrido este martes un golpe de calor mientras se encontraba en el centro dando clase a sus alumnos. El aviso naranja por altas temperaturas unido a las condiciones que mantienen la mayoría de los centros educativos de la Región de Murcia, que no están dotados de los sistemas de climatización necesarios, podía hacer prever que esto llegara a suceder.

En los últimos días, han sido varios los colegios e institutos que han tenido que adelantar el fin de la jornada lectiva al alcanzarse temperaturas en el aula en las que era imposible mantener la labor docente o avisar a los padres de que podrían recoger antes de la hora habitual a sus hijos, en otros los profesores recomendaban a los chicos hacer abanicos de papel en las últimas clases del día para intentar apaciguar los efectos del calor, pero esta no es la solución a un problema cíclico que sufren cada año al inicio y al final del curso tanto los estudiantes como los docentes sin que se ofrezcan desde la Consejería de Educación soluciones definitivas.

Cerca de una decena de colegios e institutos de la Región han tenido que suspender este martes clases, centros como los IES Cañada de las Eras de Molina, Juan Carlos I de Murcia o el Valle de Leiva de Alhama, pero también el Joaquín Cantero y La Florida de Las Torres de Cotillas o el Garre Alpañez de Balsicas.

Educación, ante la previsión de que este martes se alcanzaran temperaturas de récord, difundía anoche en sus redes sociales algunas recomendaciones, algo que los afectados consideran "insuficiente" y llegan a calificar incluso "un insulto a quienes sufrimos esta realidad cada día".

El profesor que este martes sufría un golpe de calor en el instituto de Molina de Segura, y que prefiere mantener el anonimato, explica a La Opinión tras recuperarse de la indisposición que llevan unos días "pasándolo muy mal en clase". En el caso de la jornada de hoy, "los alumnos y nosotros mismos hemos estado muy sofocados desde primera hora, hasta el punto de que poco después de las nueve de la mañana hemos tenido que salir a una zona de sombra del patio. Las aulas están 'recocidas' porque están toda la noche cerrada y no se ventilan, lo que ha llevado a que las clases se hayan convertido en saunas".

El docente, al sentirse mareado, ha salido al pasillo y ha intentado llegar por su propio pie hasta secretaría, donde los compañeros le han atendido para que se recuperara. Según dice, "llevo 30 años trabajando y esto no lo he vivido en la vida, no entiendo que los centros educativos no cuenten con climatización en la Región de Murcia, no son condiciones para estar enseñando ni para estar aprendiendo", por lo que "lo que le digo a mis alumnos que tenemos que sobrevivir. Estamos en modo supervivencia, pero no se nos puede tener así".

Los padres escriben al consejero

La situación límite que están viviendo los alumnos ha llevado también a los padres del IES Cañada de las Eras a remitir un escrito al consejero de Educación, Víctor Marín, en la que le exponen que la situación "resulta especialmente preocupante al tratarse de menores de edad que permanecen varias horas al día en estas dependencias, realizando actividades que requieren atención, concentración y esfuerzo intelectual. Las altas temperaturas provocan fatiga, somnolencia, deshidratación, malestar físico y una evidente disminución de la capacidad de aprendizaje".

En el documento, al que ha tenido acceso esta Redacción, los padres exigen "soluciones urgentes mientras se ejecutan las actuaciones definitivas" en el centro, evitando que el alumnado continúe soportando temperaturas excesivas dentro de las aulas, al tiempo que reclaman una revisión de la situación de las instalaciones del IES Cañada de las Eras de Molina de Segura en relación con las condiciones térmicas de sus aulas y espacios educativos.

La situación en el IES Juan Carlos I "ha sido caótica"

El calor extremo de este martes también ha generado estragos en el IES Juan Carlos I de Murcia, donde a media mañana los responsables del centro han dado permiso a los alumnos para que encendieran sus móviles para avisar a sus padres de que fueran a recogerlos. "Poco antes de las doce de la mañana me ha llamado mi hijo porque en clase habían superado los 35 grados y era insoportable estar dentro", informa María Luz Álvarez, madre de uno de los estudiantes.

"Los chicos nos han dicho que la situación ha sido caótica, estábamos muchos padres en la puerta esperando, pero otros no podían salir del trabajo para recogerlos y se han vivido momentos de mucha tensión, con los alumnos muy nerviosos en el patio del centro", explica esta afectada.

María Luz lamenta que se exponga a los menores a estas situaciones: "Educación tenía que haber previsto lo que iba a suceder y haber suspendido las clases, como cuando hay una emergencia o una DANA, ya que el profesorado se ha visto desbordado y han hecho todo lo que han podido con los pocos recursos que tienen".

"Parches" en el colegio Nuestra Señora de Atocha

Antonio Serrano, padre de un alumno de 4 años del colegio público Nuestra Señora de Atocha, en Murcia, también muestra su indignación por la situación que se está viviendo. "Por segundo año consecutivo nos enfrentamos a temperaturas muy elevadas sin que existan los medios adecuados para que mi hijo pueda estar en buenas condiciones dentro del aula. En este colegio no hay aire acondicionado en todas las clases y la Consejería ha ido poniendo parches, de modo que algunas aulas tienen aire acondicionado y otras no".

Esta situación, dice, además de ser muy preocupante para las familias, "afecta directamente al bienestar de nuestros hijos. De hecho, mi hijo hoy no quería ir al colegio porque le daba miedo pasar calor".

También pone de relieve "la dejadez y la irresponsabilidad de los responsables políticos, que están dejando a los más pequeños en estas condiciones sin ofrecer medidas reales para garantizar unas aulas adecuadas. Es más, los padres nos ofrecimos a comprar los aparatos de aire acondicionado, pero se nos indicó que no era posible porque la instalación no soporta la potencia necesaria y que habría que actualizar la instalación eléctrica".

Ante esta situación, la Consejería afirma que es responsabilidad del Ayuntamiento, mientras que el Ayuntamiento sostiene que es responsabilidad de la Consejería. "Mientras tanto, los niños siguen sufriendo las consecuencias", insiste.

Protesta este martes en el CEIP Santa María de Gracia. / L.O.

Protesta en el CEIP Santa María de Gracia

Este martes también volvían a salir a la calle a protestar por los problemas con la climatización y el mal estado de la instalación eléctrica los padres de los alumnos del CEIP Santa María de Gracia de Murcia. Las familias de los alumnos han convocado una concentración a las puertas del colegio a las 8.30 horas bajo el lema 'Que no nos quemen'.

Con ella, los padres piden de nuevo "infraestructuras dignas" para los escolares murcianos, una situación que también han denunciado ante la Inspección de Trabajo y el Defensor del Pueblo "para defender a nuestros menores y a los propios docentes", explican.