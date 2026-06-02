El Gobierno regional rechaza la vía bilateral de Hacienda para reformar la financiación autonómica

La primera comparecencia de Marisa López Aragón como portavoz del Gobierno regional tuvo poco de trámite y mucho de examen. Apenas unos días después de asumir sus nuevas responsabilidades, la también consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital se estrenó ante los medios en una rueda de prensa marcada por las preguntas sobre algunos de los asuntos más delicados que afronta actualmente el Ejecutivo murciano. Desde la financiación autonómica hasta los presupuestos regionales, pasando por la polémica de las prótesis sanitarias, las peonadas médicas o la cascada de quejas y problemas derivados de las altas temperaturas en los centros educativos.

El contenido formal del Consejo de Gobierno fue, en esta ocasión, breve. El Ejecutivo autonómico aprobó la concesión de las Medallas de Oro y los Diplomas de Servicios Distinguidos de la Región de Murcia a diversas personalidades e instituciones. Estas distinciones serán entregadas durante el acto institucional del Día de la Región, que se celebrará el próximo 9 de junio en La Unión.

Sin embargo, la atención informativa se desplazó rápidamente hacia el turno de preguntas, donde López Aragón tuvo que responder a cuestiones que afectan a varias áreas de su competencia y que han protagonizado la actualidad política de las últimas semanas.

La financiación autonómica se convirtió en uno de los principales asuntos de la comparecencia. El Ministerio de Hacienda, dirigido por el ministro Arcadi España, envió ayer una carta formal a todas las comunidades autónomas de régimen común y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para concertar reuniones bilaterales "de manera inmediata". El objetivo prioritario de estos encuentros es, según el ministro, negociar y desbloquear la reforma del sistema de financiación autonómica antes de que termine el año.Estas citas servirán como paso previo clave antes de someter formalmente la propuesta multilateral a un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

La nueva portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, atiende a los medios tras el Consejo de Gobierno. / ISRAEL SANCHEZ

La portavoz regional confirmó que el Gobierno regional ha recibido la carta remitida por el Ministerio, pero dejó claro el rechazo del Ejecutivo murciano a esa vía de negociación. La nueva responsable económica defendió que cualquier modificación del modelo debe abordarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con la participación de todas las autonomías y bajo criterios de transparencia e igualdad. López Aragón insistió en que la Región de Murcia continúa siendo la comunidad peor financiada del país y reiteró la oposición del Gobierno regional a cualquier fórmula que, a su juicio, pueda derivar de los acuerdos alcanzados por el Ejecutivo central con los partidos independentistas catalanes, con el modelo de Oriol Junqueras.

El otro gran frente económico fue el de los presupuestos autonómicos. La falta de unas cuentas actualizadas se ha convertido en uno de los principales desafíos de la legislatura La consejera aseguró que el trabajo realizado hasta ahora por su departamento no se perderá tras el relevo en la Consejería de Hacienda y afirmó que se encuentra "absolutamente volcada" en la elaboración de las cuentas regionales. Aunque evitó, en varias ocasiones, comprometer fechas concretas para su presentación o aprobación, sí subrayó que disponer de unos nuevos presupuestos constituye una "prioridad absoluta" para el Ejecutivo. López Aragón insistió en que los trabajos continúan y que el objetivo es que la Región disponga de presupuestos "lo antes posible".

Más allá de las cuestiones económicas, la portavoz también tuvo que responder sobre el conflicto generado por la suspensión de peonadas en algunos hospitales de la Región. El Gobierno regional defendió que se trata de una actividad voluntaria y vinculó parte del malestar de los profesionales sanitarios a la negociación del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad. Asimismo, reiteró su disposición al diálogo con los facultativos.

Con apenas unos días en el cargo, Marisa López Aragón afrontó una comparecencia exigente en la que el debate político terminó eclipsando los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno. Un estreno en el que los focos estuvieron puestos, sobre todo, en los dos asuntos que marcarán buena parte de su gestión inmediata: la financiación autonómica y la elaboración de los presupuestos regionales.

La Comunidad reivindica su papel como denunciante en la trama de las prótesis

La investigación judicial sobre el presunto fraude en la adquisición e implantación de material sanitario en el Servicio Murciano de Salud continúa generando interrogantes sobre el alcance de los hechos y sus posibles consecuencias para los pacientes afectados.

Durante su comparecencia, López Aragón defendió la actuación de la Consejería de Salud y aseguró que existe "absoluta transparencia" en la gestión del caso. La portavoz recordó que fue la propia inspección sanitaria la que trasladó inicialmente los hechos a la Fiscalía, paso que dio origen a una investigación que posteriormente permitió a la Policía identificar a los presuntos responsables.

La consejera reiteró que el Ejecutivo regional desea que, si las acusaciones terminan confirmándose, los responsables asuman las consecuencias correspondientes. "Si esos hechos gravísimos se confirman, que todo el peso recaiga sobre ellos", manifestó.

En relación con una de las principales incógnitas del caso, la posible implantación de prótesis caducadas, López Aragón evitó ofrecer una conclusión definitiva y señaló que continúa desarrollándose una segunda fase de revisión para contrastar la información disponible. Según explicó, se está llevando a cabo "una segunda ronda de revisión para confirmar datos".

La investigación de la UDEF sostiene que la trama habría provocado un fraude superior a los siete millones de euros mediante la facturación de material no homologado y la alteración de referencias de productos sanitarios. Los investigadores sostienen además que al menos un stent cardiovascular caducado habría sido implantado en el Hospital Virgen de la Arrixaca, extremo sobre el que la Consejería mantiene las comprobaciones en marcha.

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Preguntada por una posible personación del Gobierno regional en el procedimiento judicial, la portavoz confirmó que esa opción se está valorando. No obstante, defendió que la Comunidad ya mantiene una posición relevante dentro del proceso por haber sido quien puso inicialmente los hechos en conocimiento de la Justicia.