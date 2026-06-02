En directo | Marisa López Aragón comparece por primera vez como portavoz tras el Consejo de Gobierno

La nueva portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, comparece este martes tras la reunión del Consejo de Gobierno para informar de los asuntos tratados por el Ejecutivo autonómico.

La rueda de prensa tiene lugar después del primer Consejo de Gobierno en el que López Aragón ejerce como nueva voz oficial del Ejecutivo murciano, tras la remodelación impulsada por el presidente Fernando López Miras.

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Sigue en directo la rueda de prensa.