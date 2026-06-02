Política
En directo | Marisa López Aragón comparece por primera vez como portavoz tras el Consejo de Gobierno
Sigue en directo la rueda de prensa en la que informará de los acuerdos adoptados por el Ejecutivo regional
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La Opinión
La nueva portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, comparece este martes tras la reunión del Consejo de Gobierno para informar de los asuntos tratados por el Ejecutivo autonómico.
La rueda de prensa tiene lugar después del primer Consejo de Gobierno en el que López Aragón ejerce como nueva voz oficial del Ejecutivo murciano, tras la remodelación impulsada por el presidente Fernando López Miras.
Sigue en directo la rueda de prensa.
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