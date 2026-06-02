Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Protesta anestesistasPAU 2026 MurciaSentencia Trampolín HillsCalor en colegiosMoción de censura CartagenaTrama de las prótesisPedro LeónUCAM Murcia
instagramlinkedin

Política

En directo | Marisa López Aragón comparece por primera vez como portavoz tras el Consejo de Gobierno

Sigue en directo la rueda de prensa en la que informará de los acuerdos adoptados por el Ejecutivo regional

Marisa López Aragón, tras su toma de posesión como nueva portavoz del Gobierno regional y consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital

Marisa López Aragón, tras su toma de posesión como nueva portavoz del Gobierno regional y consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital / Israel Sánchez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Opinión

La nueva portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, comparece este martes tras la reunión del Consejo de Gobierno para informar de los asuntos tratados por el Ejecutivo autonómico.

La rueda de prensa tiene lugar después del primer Consejo de Gobierno en el que López Aragón ejerce como nueva voz oficial del Ejecutivo murciano, tras la remodelación impulsada por el presidente Fernando López Miras.

Noticias relacionadas

Sigue en directo la rueda de prensa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo: Jaén Paraíso Interior-ElPozo Murcia
  2. Alejandro Pérez, médico en el Hospital Lorenzo Guirao de Cieza, denuncia irregularidades en los cribados del cáncer: 'Algunos pacientes sabemos que van a morir desde el momento que les diagnosticamos
  3. Cáritas deja a más de veinte de sus empleados en la calle en la Región de Murcia
  4. En directo: Movistar Inter-Jimbee Cartagena
  5. De la fábrica al hogar: las viviendas 'fabricadas' en 6 meses en Lorca que se lanzan a la conquista de Europa
  6. Salud abrirá expediente al médico del hospital Lorenzo Guirao de Cieza por sus declaraciones sobre el cribado de colon
  7. Los 'Chernóbil urbanísticos' y esqueletos 'fantasma' que dejó la crisis del ladrillo en la Región de Murcia
  8. Investigan la muerte de un hombre en Molina de Segura: la puerta de su casa estaba abierta y el cadáver se encontraba en el suelo

En directo | Marisa López Aragón comparece por primera vez como portavoz tras el Consejo de Gobierno

En directo | Marisa López Aragón comparece por primera vez como portavoz tras el Consejo de Gobierno

Buendía y los regantes cierran filas contra el recorte del trasvase y exigen que pase por el Congreso

Los alumnos de la PAU se enfrentan a un texto periodístico de Sastre y deben elegir entre García Lorca y Laforet

Los alumnos de la PAU se enfrentan a un texto periodístico de Sastre y deben elegir entre García Lorca y Laforet

La Región supera los 747 millones invertidos en fondos de BBVA tras un año récord para la industria

La Región supera los 747 millones invertidos en fondos de BBVA tras un año récord para la industria

Más de 704.200 afiliados a la Seguridad Social en un mes de mayo de récord para la Región

Más de 704.200 afiliados a la Seguridad Social en un mes de mayo de récord para la Región

Arranca la PAU en la Región: tres días frenéticos en los que cerca de 8.000 alumnos murcianos deciden su futuro

Arranca la PAU en la Región: tres días frenéticos en los que cerca de 8.000 alumnos murcianos deciden su futuro

Alerta naranja también en los IES: el Cañada de las Eras dice a los padres que pueden recoger hoy antes a sus hijos

Alerta naranja también en los IES: el Cañada de las Eras dice a los padres que pueden recoger hoy antes a sus hijos

Casi 8.000 alumnos se presentan a la PAU en la Región: "Nos jugamos el futuro"

Tracking Pixel Contents