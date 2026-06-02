Compran más de 935.000 toneladas de balastro para completar la línea del AVE entre Lorca y Almería

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif Alta Velocidad, sigue dando impulso al futuro montaje de la vía de la nueva línea de Alta Velocidad entre Murcia y Almería, de 200 kilómetros de extensión, después de que haya adjudicado por 28,2 millones de euros el suministro de balastro para realizar estos trabajos en el tramo Lorca-Vera-Almería, que cuenta con 138 kilómetros de extensión.

Con este contrato, Adif se asegura el suministro de 935.000 toneladas de este material, uno de los elementos que, junto a las traviesas, el carril y los desvíos, conforman las vías ferroviarias. Formado por capas de piedra triturada, la función del balastro es aportar estabilidad y resistencia a la vía, distribuir las cargas que generan los trenes y facilitar el drenaje del agua para garantizar la seguridad y durabilidad de la infraestructura.

Además, en este caso, en las líneas de Alta Velocidad, el balasto debe soportar elevadas exigencias técnicas derivadas de la circulación de trenes a gran velocidad y de la intensidad del tráfico ferroviario.

El Ministerio sigue así adelantando trabajos para la próxima fase del desarrollo de la nueva línea de Alta Velocidad, la del montaje de las vías. El gestor ferroviario asegura que ya tiene contratados los propios trabajos de montaje de los tramos Murcia-Lorca y Vera-Almería, trabaja para licitar los de Lorca- Vera, y ha adjudicado otros suministros como traviesas, carril y desvíos.

Pulpí-Águilas, más atrasada

Adif continúa impulsando actuaciones actualmente en desarrollo para completar la nueva línea, eje estratégico del Corredor Mediterráneo, como es la plataforma de la línea, toda ella finalizada o en construcción, y la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas.

Desde Adif informan que también progresa la obra de electrificación, tanto de la subestación de Totana y sus centros de autotransformación, como del tendido de catenaria del tramo Murcia-Lorca, mientras recientemente también se adjudicó la del tramo Lorca-Almería.

Además, Adif ya tiene contratado el despliegue del resto de sistemas que componen una línea de alta velocidad: las más avanzadas tecnologías de comunicaciones ferroviarias (el GSM-R) y de señalización (el ERTMS)