Buendía y los regantes cierran filas contra el recorte del trasvase y exigen que pase por el Congreso

El agua marca el estreno institucional de Joaquín Buendía al frente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Apenas tres días después de asumir el cargo en sustitución de Sara Rubira, el nuevo consejero ha querido enviar un mensaje inequívoco sobre cuáles serán sus prioridades al elegir al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) para su primera reunión oficial de trabajo.

El encuentro, celebrado este martes con el presidente del sindicato, Lucas Jiménez, llega además en un momento especialmente delicado para el futuro del Trasvase Tajo-Segura. El Ministerio para la Transición Ecológica ya ha activado el procedimiento para modificar las reglas de explotación del acueducto, una reforma que podría traducirse en una reducción superior a los 100 hectómetros cúbicos anuales para los regantes del Levante.

Ofensiva política, técnica y jurídica contra el recorte

Tras la reunión, Buendía anunció el inicio de una estrategia política, técnica y jurídica para intentar frenar la modificación impulsada por el Gobierno central. El consejero defendió que el problema del agua en España "es solamente de reparto" y cuestionó que el Ejecutivo centre su atención en los volúmenes destinados al Trasvase Tajo-Segura cuando, según argumentó, existen recursos suficientes a nivel nacional.

El titular regional de Agua consideró especialmente llamativa la intención de reducir aportaciones para el regadío cuando los embalses de cabecera del Tajo se encuentran actualmente en torno al 84% de su capacidad. A su juicio, plantear un recorte de 100 hectómetros cúbicos en estas circunstancias resulta "desorbitado".

Rueda de prensa tras la reunión mantenida entre Buendía y Lucas / L.O.

Buendía aseguró que su primera vía será el diálogo. "Voy a intentar primero dialogar y poner nuevamente encima de la mesa los criterios que llevan a un reparto justo y equilibrado", afirmó. No obstante, advirtió de que el Gobierno regional también será "exigente" con las infraestructuras comprometidas por el Estado para compensar los efectos de los cambios previstos en el trasvase.

"Voy a intentar primero dialogar y poner nuevamente encima de la mesa los criterios que llevan a un reparto justo y equilibrado" Joaquín Buendía

El consejero avanzó además que remitirá cartas al ministro de Agricultura, Luis Planas, y a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, con el objetivo de abrir una interlocución directa sobre el futuro de las reglas de explotación. También trasladará esa petición al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea.

Ofensiva política, técnica y jurídica contra el recorte

Una de los principales demandas y preocupaciones del Ejecutivo murciano es que una modificación de este alcance debería contar con la participación de las Cortes Generales. En este sentido, Buendía sostuvo que existen "argumentos legales" para defender que cualquier cambio sustancial en las reglas de explotación deba ser debatido en el Congreso de los Diputados.

La posición coincide con la mantenida en los últimos meses por el Scrats, que considera que una alteración del umbral mínimo no trasvasable fijado en la legislación vigente obligaría a una reforma legal y no podría resolverse únicamente mediante una modificación reglamentaria aprobada por el Consejo de Ministros.

Durante su comparecencia, el consejero vinculó la defensa del trasvase con el modelo económico y productivo de la Región de Murcia. En este sentido, recordó que el territorio se ha convertido en referencia nacional en reutilización de recursos hídricos y destacó que actualmente se regenera cerca del 97% del agua depurada. "Aquí no se desperdicia ni una sola gota de agua", afirmó Buendía, que en cualquier caso, espera y desea que el proceso para cambiar las reglas de explotación se dilate en el tiempo lo suficiente para que se genere la oportunidad de que haya un cambio político en el Gobierno de España que frene el hachazo al Trasvase.

El Scrats anuncia nuevos pasos legales

Por su parte, Lucas Jiménez agradeció públicamente que el nuevo consejero haya situado la cuestión hídrica entre sus primeras actuaciones y reconoció que el momento es especialmente complejo para los intereses de los regantes.

El presidente del Scrats recordó que las decisiones que se están adoptando ahora pueden tener consecuencias dentro de varios años si se encadenan periodos de escasas aportaciones en la cabecera del Tajo. Aunque valoró la voluntad de diálogo de Buendía y expresó su confianza en su capacidad de interlocución con Madrid, admitió que la tarea será casi imposible.

"Siempre hay que intentar establecer algún tipo de puente, pero la labor va a ser bastante complicada", señaló.

Lucas indicó que continuarán explorando la vía judicial contra las decisiones relacionadas con el trasvase

Jiménez confirmó además que el sindicato continuará explorando la vía judicial contra las decisiones relacionadas con el trasvase y avanzó que en los próximos días anunciarán nuevos pasos legales.

El dirigente de los regantes fue especialmente crítico con las informaciones conocidas durante la última semana sobre el procedimiento que prepara el Ministerio para modificar las reglas de explotación. Según explicó, el sindicato sospecha que el Gobierno podría intentar articular una reforma que evitara su paso por las Cortes Generales.

"Pareciera que quieren sacar otro informe del CEDEX que no implique ninguna modificación de ley", afirmó, insistiendo en que cualquier intento de aprobar recortes sin debate parlamentario encontraría una respuesta contundente por parte de los regantes.

No descartan movilizaciones

En ese escenario, advirtió de que el sindicato volverá a movilizarse. "Cualquier paso que dé el Ministerio en este sentido contará con la oposición de los regantes", aseguró, dejando abierta la puerta a nuevas protestas y acciones de presión institucional.

La reunión de este martes sirvió también para fijar una nueva cita de trabajo el próximo 12 de junio, esta vez con la participación de toda la junta de gobierno del Scrats. Ambas partes pretenden profundizar entonces en los aspectos técnicos, jurídicos y políticos de una reforma que se perfila como uno de los principales frentes de confrontación entre la Región de Murcia y el Gobierno central durante los próximos meses.

La elección del Scrats como primer interlocutor institucional de Joaquín Buendía al frente de la Consejería no ha pasado desapercibida. Más allá del contenido de la reunión, el gesto supone una declaración de intenciones sobre el papel que ocupará la defensa del agua y del Trasvase Tajo-Segura en la agenda inmediata del nuevo responsable autonómico.

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Esta misma tarde, Buendía continuará su ronda de contactos con el sector agroalimentario. El consejero mantendrá una reunión de trabajo con el presidente de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo (Ailimpo), Joaquín Rubio