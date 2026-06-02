Educación
Arranca la PAU en la Región: tres días frenéticos en los que cerca de 8.000 alumnos murcianos deciden su futuro
La prueba de acceso a la universidad comienza este martes en doce sedes distribuidas por toda la Comunidad y con especial control al uso de dispositivos electrónicos
Diana Ruiz y Miguel Lopez apuraban este martes a las puertas del Aulario Norte de la Universidad de Murcia (UMU) el tiempo que les quedaba antes de entrar a realizar el primer examen de la prueba de acceso a la universidad (PAU) 2026, el de Lengua Castellana y Literatura.
Como ellos, más de 7.840 alumnos de Bachillerato se enfrentan entre el 2 y el 4 de junio a tres días frenéticos de exámenes, de cuya nota dependerá si pueden acceder o no a la titulación universitaria que han elegido.
Los dos jóvenes reconocían ir "bien preparados", aunque "hemos dado un apretón esta última semana", afirmaba Miguel, quien tiene claro que le gustaría hacer Ingeniería Informática. Su amiga, sin embargo, se decanta por Enfermería.
También se concentraba en este punto del Campus de Espinardo Imaz Azurmendi, equipado con su camiseta de la Real Sociedad. Sin dejar de mirar los apuntes, este joven murciano tiene claro que acudía a la cita "sin presión". En su caso, le gustaría hacer CAFD (Ciencias de la Actividad Física y el Deporte) y aunque ha dedicado muchas horas a preparar la PAU, reconocía que en Filosofía "me la voy a jugar, pero llevo muy bien preparadas otras como Lengua".
Días de nervios y "sufrimiento" compartido por las familias
Los nervios por la prueba de acceso a la universidad la viven los alumnos, pero también las familias. Esperando a ver el aula a la que se tenía que dirigir estaba Sandra Lopez, alumna de Alcantarilla, a quien acompañaba su padre, José Manuel. La joven preuniversitaria no podía ocultar su nerviosismo: "estoy fatal, tengo hasta angustia, esto es insoportable", reconocía mientras le temblaban las manos.
Su padre reconoce que en estos días "el sufrimiento es compartido, estamos casi más nerviosos nosotros que ella".
Para la PAU 2026 se han establecido en la Región de Murcia un total de doce sedes, al igual que el pasado año, pasando de Jumilla a Yecla en esta ocasión en el caso del Altiplano.
Esta edición, dos de los candidatos son invidentes y otro más es sordo
Además, en esta edición, dos de los candidatos son invidentes y realizarán las pruebas en braille, y otro más es sordo y acudirá asistido por un intérprete de lengua de signos. La UMU también informa de que con motivo de las altas temperaturas y el aviso naranja que hay hoy en la Región, en la prueba de la tarde los alumnos no esperarán en el exterior sino que entrarán directamente al aula asignada, al saber ya dónde se ubica tras los exámenes de la mañana.
Una prueba más competencial
La vicerrectora de Estudios, Ángela Almela, que acudía este martes al Aulario Norte junto al director general de Universidades de la Comunidad Autónoma, Antonio Caballero, explica que este año los alumnos se enfrentan a un examen más competencial, en el que tendrán que poner en práctica sus conocimientos, un examen armonizado con el resto de comunidades y que el pasado año abandonó el ‘modelo COVID’ que se siguió entre 2020 y 2024.
Almela recuerda que en esta ocasión se han extremado las medidas de control sobre el uso de dispositivos electrónicos, totalmente prohibidos, algo que ya se comenzó a hacer en la pasada edición. "Se ha informado a los alumnos de que no se permite ningún fraude y que si les pillan se anula el examen al completo y quedan expulsados de la PAU. Es un cero automático, por lo que es mejor no jugársela", insiste.
Se han extremado las medidas de control sobre el uso de dispositivos electrónicos
Por su parte, Antonio Caballero ha deseado mucha suerte a los alumnos en un día marcado en rojo en el calendario y ha felicitado a los organizadores por el trabajo previo desarrollado en los últimos meses.
En la PAU de este año participan 799 profesionales, entre los que destacan 390 evaluadores (86 de la UMU, 4 de la UPCT y 300 de los IES), así como 147 representantes de centros, 115 voluntarios universitarios y 76 miembros del personal de apoyo de administración y gestión (PTGAS).
El calendario de este año establece que las notas provisionales se publicarán el 10 de junio y el plazo de reclamación será del 10 al 12 de este mes, publicándose las notas definitivas el 17 de junio.
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