Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Protesta anestesistasPAU 2026 MurciaSentencia Trampolín HillsCalor en colegiosMoción de censura CartagenaTrama de las prótesisPedro LeónUCAM Murcia
instagramlinkedin

Educación

Los alumnos de la PAU se enfrentan a un texto periodístico de Sastre y deben elegir entre García Lorca y Laforet

En el primer examen de las pruebas de acceso a la universidad de la Región han tenido que analizar un artículo sobre la presión para elegir carrera

Candidatos de la PAU durante la realización de la prueba de Lengua Castellana y Literatura, en la UMU

Candidatos de la PAU durante la realización de la prueba de Lengua Castellana y Literatura, en la UMU / Israel Sánchez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ana García

Ana García

Un texto periodístico del José Luis Sastre en El País y dos textos literarios de La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, y Nada, de Carmen Laforet, han sido los temas a los que se han tenido que enfrentar los alumnos que este martes han realizado el primer examen de la PAU (prueba de acceso a la universidad) en la Región de Murcia.

Sastre reflexiona en su artículo, publicado el 19 de marzo de 2025 en El País bajo el titulo Mejor vivir los errores propios que los sueños de los demás, sobre la presión a la que se suelen enfrentar los jóvenes a la hora de elegir carrera, una titulación que marcará su futuro y que en muchas ocasiones eligen siguiendo la inercia del mercado laboral.

En él el periodista indica que "es un error escoger una carrera pensando en si habrá más o menos trabajo en esa profesión, porque aprender una disciplina con más salidas no te garantiza que una de ellas vaya a ser para ti".

En la segunda parte del examen, la correspondiente al área de Literatura, los alumnos han tenido que elegir entre los extractos de dos textos de García Lorca y Laforet. El primero es ya un clásico en las pruebas de acceso a la universidad, por lo que los preuniversitarios saben que La Casa de Bernarda Alba es una apuesta segura a la hora de prepararse la asignatura.

Uno de los primeros alumnos en salir del examen de Lengua Castellana y Literatura en el Aulario Norte del Campus de Espinardo de la UMU era Iván Conesa, estudiante del IES Sanje de Alcantarilla, quien salía tranquilo y abrazaba nada más abandonar el aula a su madre, María Isabel Carrillo, que lo esperaba en el pasillo.

Iván explica a La Opinión que el primer examen de los tres a los que se enfrentará este martes le ha salido "bien". "Lo he visto fácil, me lo esperaba peor", reconoce.

Noticias relacionadas

Este joven alumno tiene claro que quiere lograr nota para entrar en ADE (Administración y Dirección de Empresas), por lo que una vez pasada la primera prueba solo se da unos minutos de descanso para ponerse a repasar los apuntes de Historia, segundo examen del día.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo: Jaén Paraíso Interior-ElPozo Murcia
  2. Alejandro Pérez, médico en el Hospital Lorenzo Guirao de Cieza, denuncia irregularidades en los cribados del cáncer: 'Algunos pacientes sabemos que van a morir desde el momento que les diagnosticamos
  3. Cáritas deja a más de veinte de sus empleados en la calle en la Región de Murcia
  4. En directo: Movistar Inter-Jimbee Cartagena
  5. De la fábrica al hogar: las viviendas 'fabricadas' en 6 meses en Lorca que se lanzan a la conquista de Europa
  6. Salud abrirá expediente al médico del hospital Lorenzo Guirao de Cieza por sus declaraciones sobre el cribado de colon
  7. Los 'Chernóbil urbanísticos' y esqueletos 'fantasma' que dejó la crisis del ladrillo en la Región de Murcia
  8. Investigan la muerte de un hombre en Molina de Segura: la puerta de su casa estaba abierta y el cadáver se encontraba en el suelo

Los alumnos de la PAU se enfrentan a un texto periodístico de Sastre y deben elegir entre García Lorca y Laforet

Los alumnos de la PAU se enfrentan a un texto periodístico de Sastre y deben elegir entre García Lorca y Laforet

La Región supera los 747 millones invertidos en fondos de BBVA tras un año récord para la industria

La Región supera los 747 millones invertidos en fondos de BBVA tras un año récord para la industria

Más de 704.200 afiliados a la Seguridad Social en un mes de mayo de récord para la Región

Más de 704.200 afiliados a la Seguridad Social en un mes de mayo de récord para la Región

Arranca la PAU en la Región: tres días frenéticos en los que cerca de 8.000 alumnos murcianos deciden su futuro

Arranca la PAU en la Región: tres días frenéticos en los que cerca de 8.000 alumnos murcianos deciden su futuro

Alerta naranja también en los IES: el Cañada de las Eras dice a los padres que pueden recoger hoy antes a sus hijos

Alerta naranja también en los IES: el Cañada de las Eras dice a los padres que pueden recoger hoy antes a sus hijos

Casi 8.000 alumnos se presentan a la PAU en la Región: "Nos jugamos el futuro"

La rebelión de los anestesistas en la Región arrastra al resto de especialidades

La rebelión de los anestesistas en la Región arrastra al resto de especialidades

Más de 800 estudiantes de 4º de ESO realizan sus primeras prácticas formativas

Más de 800 estudiantes de 4º de ESO realizan sus primeras prácticas formativas
Tracking Pixel Contents