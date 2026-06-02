Los alumnos de la PAU se enfrentan a un texto periodístico de Sastre y deben elegir entre García Lorca y Laforet

Un texto periodístico del José Luis Sastre en El País y dos textos literarios de La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, y Nada, de Carmen Laforet, han sido los temas a los que se han tenido que enfrentar los alumnos que este martes han realizado el primer examen de la PAU (prueba de acceso a la universidad) en la Región de Murcia.

Sastre reflexiona en su artículo, publicado el 19 de marzo de 2025 en El País bajo el titulo Mejor vivir los errores propios que los sueños de los demás, sobre la presión a la que se suelen enfrentar los jóvenes a la hora de elegir carrera, una titulación que marcará su futuro y que en muchas ocasiones eligen siguiendo la inercia del mercado laboral.

En él el periodista indica que "es un error escoger una carrera pensando en si habrá más o menos trabajo en esa profesión, porque aprender una disciplina con más salidas no te garantiza que una de ellas vaya a ser para ti".

En la segunda parte del examen, la correspondiente al área de Literatura, los alumnos han tenido que elegir entre los extractos de dos textos de García Lorca y Laforet. El primero es ya un clásico en las pruebas de acceso a la universidad, por lo que los preuniversitarios saben que La Casa de Bernarda Alba es una apuesta segura a la hora de prepararse la asignatura.

Uno de los primeros alumnos en salir del examen de Lengua Castellana y Literatura en el Aulario Norte del Campus de Espinardo de la UMU era Iván Conesa, estudiante del IES Sanje de Alcantarilla, quien salía tranquilo y abrazaba nada más abandonar el aula a su madre, María Isabel Carrillo, que lo esperaba en el pasillo.

Iván explica a La Opinión que el primer examen de los tres a los que se enfrentará este martes le ha salido "bien". "Lo he visto fácil, me lo esperaba peor", reconoce.

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Este joven alumno tiene claro que quiere lograr nota para entrar en ADE (Administración y Dirección de Empresas), por lo que una vez pasada la primera prueba solo se da unos minutos de descanso para ponerse a repasar los apuntes de Historia, segundo examen del día.