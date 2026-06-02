Alerta naranja también en los IES: el Cañada de las Eras dice a los padres que pueden recoger hoy antes a sus hijos

La alerta naranja por altas temperaturas que ha activado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este martes en la Región de Murcia, concretamente en el ámbito geográfico de la Vega del Segura, ha llevado a algunos centros educativos a estar prevenidos sobre cómo actuar en esta jornada y aplicar el protocolo de la Consejería de Educación y Formación Profesional que les permite adelantar el fin de la jornada lectiva.

Así lo ha hecho el IES Cañada de las Eras de Molina de Segura, cuyo director, José Sampedro, avisaba ayer a las familias sobre la situación prevista para este martes, con alerta naranja por altas temperaturas entre las 14.00 y las 20.00 horas. En el comunicado enviado a los padres de los alumnos, Sampedro les informaba de que "desde el centro educativo se tomarán las medidas que, dentro de nuestras posibilidades, permitan completar la jornada escolar" como cambio de aulas, salida al porche de la cantina, salida al porche de la entrada, uso del gimnasio y la zona de pinada.

Pero también les trasladó la opción de que si alguna familia lo considera oportuno "podrá recoger a sus hijos como medida de prevención al terminar la quinta hora de clase, sobre las 13.20 horas", aclarando que no se autorizará la salida de alumnos del centro a través de llamada telefónica.

Estas son algunas de las herramientas que están usando los directores de IES y colegios de la Región de Murcia un año más ante la llegada de las altas temperaturas y ante la inexistencia de equipos de climatización y aire acondicionado que garanticen las condiciones necesarias para que los menores y los docentes puedan finalizar las jornadas lectivas en la mayoría de los centros educativos de la Comunidad.

Los alumnos murcianos vuelven a lidiar, un año más, con días sofocantes en los que la temperatura dentro del aula llega a superar con creces los 30 grados y sin disponer en los centros educativos de sistemas de refrigeración, llegando a estar sufragados los pocos que hay por las propias AMPAS de los centros educativos.

Inversión sin proyecto ni presupuestos

El consejero de Educación, Víctor Marín, insistía este lunes que el presupuesto de 2026 de la Región de Murcia (que aún no ha iniciado su tramitación al no contar el Gobierno regional con los apoyos necesarios) contempla una partida de 11 millones de euros para mejorar la climatización de los centros educativos. Sin embargo, reconocía a preguntas de La Opinión que aún no se ha determinado a qué centros beneficiaría esta medida, ya que habría que realizar un estudio previo de necesidades y valorarlo.

Concentración en el CEIP Santa María de Gracia

Uno de los centros que volverá este martes a protagonizar una protesta en la calle por los problemas con la climatización y el mal estado de la instalación eléctrica es el CEIP Santa María de Gracia. Las familias de los alumnos han convocado una concentración a las puertas del colegio a las 8.30 horas bajo el lema 'Que no nos quemen'.

Con ella, los padres piden de nuevo "infraestructuras dignas" para los escolares murcianos, una situación que también han denunciado ante la Inspección de Trabajo y el Defensor del Pueblo "para defender a nuestros menores y a los propios docentes", explican.