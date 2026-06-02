Un accidente en la MU-32 provoca tres kilómetros de retenciones a la altura de Molina de Segura

Un accidente de tráfico registrado este martes en la MU-32, a su paso por el término municipal de Molina de Segura, está provocando retenciones de hasta tres kilómetros, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico.

La incidencia se localiza en el entorno del kilómetro 3,3 de esta carretera, en sentido creciente hacia Albacete. La DGT mantiene el aviso por tráfico lento, con nivel de servicio amarillo, y señala que la afección alcanza a todos los carriles.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del siniestro ni sobre posibles personas afectadas.

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La incidencia fue notificada por Tráfico a las 13.37 horas.