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Más de 800 estudiantes de 4º de ESO realizan sus primeras prácticas formativas

Los alumnos participantes han tenido este curso la oportunidad de realizar estancias de entre tres y cinco días lectivos en cerca de 400 empresas y entidades

Clausura del programa ‘4+Empresa’.

Clausura del programa ‘4+Empresa’. / CARM

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La Opinión

La Opinión

Más de 800 estudiantes de 4º de la ESO de 51 centros de la Región de Murcia han participado durante este curso escolar (2025-2026) en una nueva edición del programa ‘4+Empresa’, actividad que les ha permitido llevar a cabo su primera experiencia laboral formativa.

El director general de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente, Luis Quiñonero, asistió al acto de clausura del programa, durante el que explicó que «el objetivo es enriquecer el currículo académico del alumnado, que se aproximen al mundo laboral y facilitar una toma de decisiones más informada sobre su futuro académico y profesional».

Los alumnos participantes, que recibieron la semana pasada sus diplomas, han tenido este curso la oportunidad de realizar de forma voluntaria estancias formativas de entre tres y cinco días lectivos en cerca de 400 empresas y entidades colaborativas.

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Esta experiencia ha supuesto una inmersión en un entorno de trabajo real, con un enfoque eminentemente educativo y orientado al aprendizaje en competencias como el trabajo en equipo, la responsabilidad, el compromiso y la autonomía.

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