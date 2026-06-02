Casi 8.000 alumnos se presentan a la PAU en la Región de Murcia: "Nos jugamos el futuro"

Bibliotecas y salas de estudio a rebosar caracterizan las semanas previas a las pruebas de acceso a la Universidad. Tras un año de preparación exahustiva, 7.841 estudiantes de la Región -un 0,86% más que el año pasado- afrontan las pruebas entre los nervios y la confianza en el trabajo realizado. Las pruebas tendrán lugar en las 12 sedes repartidas entre Murcia, Lorca, Cartagena, Cieza, Caravaca, Yecla y San Javier.

Un total de 33 asignaturas a las que los alumnos se presentarán desde hoy y hasta el jueves 4 de junio, en una convocatoria marcada por cambios en los modelos de examen respecto a otros años y el aumento de medidas de seguridad para evitar el uso de la IA durante la prueba. Murcia es una de las cuatro comunidades autónomas, junto con Galicia, Cataluña y Aragón, que implementará inhibidores de frecuencia para evitar que los alumnos copien.

Juan José Lara, director de la Biblioteca Regional, da cuenta del aumento en el volumen de asistencia, que ayer aún continuaba: «A pesar de no ser una sala de estudio sino una biblioteca, intentamos tener consideración con los estudiantes y evitamos hacer actividades que perjudiquen el estudio de quienes se presenten a la PAU».

Ni un fallo

El cansancio acumulado tras un año lectivo enfocado a la realización de la PAU y los nervios previos a la prueba, agudizados en esta ocasión por los cambios en el modelo de examen, eliminando la doble opción de temas y priorizando el enfoque práctico frente al teórico, acompañan a los alumnos durante estos días.

Luna Balazón, de 17 años y alumna del IES Miguel Espinosa (Murcia) quiere estudiar Medicina Forense, para lo que necesita obtener una nota de 12,96 sobre 14: «Con una nota de corte tan alta, los nervios se llevan peor porque cualquier fallo en un examen me puede dejar fuera, pero bueno, se hará lo que se pueda».

Confiesa la estudiante que el cambio en los modelos de examen no ayudan precisamente a controlar los nervios: «Este es el primer año que se aplica el nuevo modelo. Desde Primaria nos enseñan a memorizar y ahora,de repente, las pruebas cambian y la teoría no tiene tanto peso. Hay más nervios porque al ser todo nuevo tenemos menos sensación de control».

Una sensación que comparte Alba García, estudiante de 17 años y compañera de Luna. «Hacemos exámenes de otros años para practicar, pero como ahora han cambiado, no tenemos muchas referencias», asegura la joven, a quien le gustaría estudiar Psicología, para lo que deberá obtener una nota mínima de 8,7 sobre 14 .

Algunos alumnos, como Adrián Sánchez, del IES José Planes de Murcia, se presentan a la prueba sin saber todavía qué grado elegir: «Hago la PAU porque no me quiero arrepentir, pero después haré una pausa porque no sé si estudiar un grado superior o una carrera».

"No pensábamos copiar"

En cuanto al aumento de medidas de seguridad durante las pruebas para evitar que los alumnos copien, las estudiantes del IES Miguel Espinosa se muestran tranquilas. «Nos han advertido en los institutos y también lo hemos leído en las noticias, pero estamos tranquilas porque no pensábamos copiar», confiesa Luna.

«En la PAU nos estamos jugando literalmente el futuro. Si nos pillan copiando, se acabó. Y todo el esfuerzo que hemos hecho para llegar hasta aquí no serviría de nada», reflexiona Alba. «No nos preocupan las medidas de seguridad porque no pensábamos copiar», insiste.

Confiensan las estudiantes que segundo de Bachillerato es un curso que se vive con «mucha ansiedad y estrés», ya que todo el año va dirigido a la PAU. «Los profesores nos hablan constantemente de la prueba durante el curso, y cuando llegamos aquí tememos que la cabeza nos juegue una mala pasada», explican ante la dificultad para desconectar a lo largo del año.

Confianza en sí mismos

Marta Sánchez, profesora de Lengua y Literatura en el IES Luis Manzanares de Torre Pacheco, explica cómo preparan a los alumnos de segundo de Bachillerato para esta semana: «El mensaje que les transmitimos es que no se van a encontrar nada distinto a lo que han hecho el resto del año». Sánchez subraya que, además de los conocimientos académicos, es igual de importante transmitirles seguridad y confianza en sí mismos. Consejos que a partir de hoy tendrán que poner en práctica.