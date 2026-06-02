Más de 704.200 afiliados a la Seguridad Social en un mes de mayo de récord para la Región de Murcia

El mercado laboral de la Región de Murcia sigue al alza con la cifra más alta de afiliados de toda la serie histórica. La Comunidad ya cuenta con 704.213 afiliados tras sumar 9.272 empleos en mayo, lo que supone un incremento del 1,33% con respecto al mes anterior, según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Así, en el último año, la afiliación regional ha sumado 18.433 empleos (+2,69%). La mayor parte de los afiliados en la Región corresponden al régimen general (596.104), seguido de los autónomos (107.079).

Asimismo el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 801 personas en mayo en la Región respecto al mes anterior (-1,1%) hasta los 72.501 desempleados, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la bajada de mayo, se acumulan ya tres meses consecutivos de descensos en el desempleo en la Región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de mayo desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en mayo la mayoría de veces en Murcia (29 veces), mientras que ha subido en dos ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 2020. En el último año el desempleo acumula un descenso de 3.868 parados, lo que supone un 5,1% menos.

Servicios impulsa la bajada del desempleo

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 562 menos (-1.12%); Industria, 146 menos (-2.1%); Agricultura, 88 menos (-2.5%); Construcción, 58 menos (-1.14%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 53 más (+0.68%)

No obstante, al cierre del mes, los sectores con más parados fueron Servicios (49.433), la categoría 'sin empleo anterior' (7.796), mientras que los sectores con menos desempleados fueron Agricultura (3.426), Construcción (5.038) e Industria (6.808).

En cuanto a sexos, de los 72.501 desempleados registrados en mayo, 45.391 fueron mujeres, 615 menos (-1,3%) y 27.110, hombres, lo que supone un descenso de 186 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-0,7%). En mayo, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 54 parados más que a cierre del pasado mes (+0,8%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 855 desempleados (-1,29%).

El paro bajó en todas las comunidades respecto al mes pasado, con País Vasco (-72), Ceuta (-171) y La Rioja (-177) donde menos descendieron, mientras que Andalucía (-9.125) Cataluña (-6.900) y Madrid (-3.834) donde más.

Pequeño freno a la contratación Los datos también apuntan que en el mes de mayo se registraron 54.259 contratos en la Región de Murcia, un 1,6% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 30.950 fueron contratos indefinidos, cifra un 1% superior a la de mayo del año anterior y 23.309, contratos temporales (un 4,9% menos). Del número de contratos registrados en mayo, el 42,96% fue temporal (frente a un 41,89% del mes anterior) y un 57,04%, indefinidos (el mes precedente fue un 58,11%).

El mejor dato aen el país desde 2007

En el conjunto de España, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 36.323 personas en mayo en relación con el mes anterior (-1,5%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró más de tres cuartas parte del descenso del desempleo. Tras la caída de mayo, el número total de desempleados se situó en 2.320.721 personas, su menor nivel en este mes desde 2007, subrayó el Ministerio.

El descenso del desempleo registrado el mes pasado es el peor dato para un mes de mayo desde 2020, cuando el desempleo subió en 26.573 personas en plena crisis del Covid. Excluyendo ese año, el de mayo de este año ha sido el menor descenso del desempleo en este mes desde 2012, cuando disminuyó en 30.113 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en mayo en 29 ocasiones y ha subido en dos. El mayor descenso fue el de 2021, cuando disminuyó en 129.378 parados. En mayo del año pasado bajó en 57.835 personas.

En términos desestacionalizados, el paro registrado subió en mayo. Lo hizo en 9.755 personas respecto al mes anterior. En el último año, el desempleo acumula un descenso de 134.162 personas, lo que supone un 5,5% menos, con un retroceso del paro femenino de 82.311 mujeres (-5,5%) y una caída del desempleo masculino de 51.851 varones (-5,3%).

Por sectores, el paro registrado descendió, sobre todo, en los servicios, con 29.829 desempleados menos (-1,7%), seguido de la industria (-2.665 desempleados, -1,4%); la construcción, que restó 2.304 parados (-1,4%), y la agricultura, donde bajó en 1.628 personas (-2,2%).

Por su parte, el desempleo aumentó en 98 personas (+0,04%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral.

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Mínimo histórico de paro juvenil Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años bajó en 31.585 desempleados en mayo (-1,4%), mientras que el de los jóvenes menores de 25 años disminuyó en 4.738 personas (-2,8%). De este modo, el número total de parados menores de 25 años bajó por primera vez de la barrera de los 165.000 desempleados, marcando un mínimo histórico de 164.955 parados.

El paro retrocedió en mayo en ambos sexos, aunque el descenso fue mayor en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino bajó en 20.316 mujeres en comparación con abril (-1,4%), mientras que el masculino se redujo en 16.007 desempleados (-1,7%). Así, al finalizar el quinto mes de 2026, el número total de mujeres en paro se situó en 1.404.110 desempleadas, su menor cifra en un mes de mayo desde 2008, mientras que el de varones totalizó 916.611 desempleados.