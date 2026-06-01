Salud abrirá expediente al médico del hospital Lorenzo Guirao de Cieza por sus declaraciones sobre el cribado de colon

La Consejería de Salud ha desmentido que existan retrasos en el funcionamiento del programa de cribado de cáncer de colon en la Región de Murcia y, en concreto, en el Área IX de Salud, correspondiente a la Vega Alta del Segura.

Según Salud, las revisiones que se realizan a los pacientes derivados del cribado se sitúan dos semanas por debajo de la periodicidad de seis semanas establecida por el Ministerio de Sanidad. En el caso del hospital Lorenzo Guirao de Cieza, el tiempo medio de atención durante el primer semestre ha sido de 21 días, tres semanas menos de lo marcado por el Ministerio.

La Consejería también ha rechazado que el seguimiento de los pacientes diagnosticados de cirrosis hepática no se realice correctamente en el hospital de Cieza. Según el departamento, se indica la exploración complementaria acorde al criterio del especialista, incluyendo el seguimiento con ecografía en los casos en los que así lo determine el facultativo.

Respecto a las consultas de Hepatología, Salud asegura que se están ampliando en Cieza para responder a la demanda asistencial. Además, señala que las consultas de Aparato Digestivo redujeron su lista de espera en más de cuatro días a diciembre de 2025 respecto al año anterior, según los últimos datos del Servicio Murciano de Salud.

Apertura de expediente informativo

La Consejería considera que existe una intención de "emborronar" el funcionamiento de un programa de cribado que, sostiene, funciona de forma adecuada. A la vista de las declaraciones realizadas a La Opinión por un profesional sanitario, y al entender que lo alegado no está acreditado por la dirección del Área IX Vega Alta del Segura, la Gerencia va a abrirle un expediente informativo. Salud precisa que este facultativo no se "ha ido al paro", sino que ha sido dado de alta en otro hospital de la capital a fecha 1 de junio, de acuerdo con su preferencia.

El programa de cribado de cáncer de colon está dirigido a la población de entre 50 y 69 años

Según informa la Consejeria, el programa de cribado de cáncer de colon está implantado completamente en la Región de Murcia para la población de entre 50 y 69 años. La Comunidad dispone de buzones en todos los centros de salud y en los principales consultorios para que las personas invitadas puedan depositar la muestra sin necesidad de pedir cita, con el objetivo de facilitar la participación.

Según los datos aportados por Salud, la tasa de participación bienal consolidada durante 2023-2024 fue del 47 por ciento, con más de 69.000 personas participantes.

Podemos exige la dimisión de Isabel Ayala

La denuncia del facultativo ha provocado la reacción de Podemos. La diputada regional María Marín ha asegurado este lunes que las declaraciones del coordinador del Área IX de Salud, médico del hospital Lorenzo Guirao de Cieza, destapan "un nuevo escándalo" en el Servicio Murciano de Salud (SMS).

Marín ha denunciado "retrasos de hasta tres y cuatro meses" y "graves irregularidades" en el cribado del cáncer de colon en la Región, así como en la atención a pacientes con cirrosis con riesgo de padecer cáncer de hígado. "Hablamos de retrasos que para los pacientes puede decidir entre la vida y la muerte", ha subrayado.

La portavoz de Podemos ha vinculado este caso con las investigaciones sobre posibles irregularidades en otros ámbitos sanitarios y ha cargado contra la nueva consejera de Salud, Isabel Ayala, hasta la pasada semana directora del SMS. A su juicio, su nombramiento responde a "una maniobra para tapar todos los escándalos que han salido y están por salir".

Para Marín, el nombramiento de Ayala responde a "una maniobra para tapar todos los escándalos que han salido"

Marín ha recordado que Ayala estaba al frente del SMS durante el periodo al que se refieren las denuncias sobre los cribados de cáncer de colon y de mama, así como durante la etapa investigada por el caso de las prótesis caducadas en operaciones cardiovasculares.

"Desde Podemos no le vamos a dar ni cien días de gracia ni una semana", ha afirmado Marín, que ha exigido "hoy mismo su dimisión, una limpieza absoluta en la Consejería y en el SMS y la comparecencia inmediata de López Miras, que hasta ahora solo ha intentado silenciar y ocultar los escándalos de la sanidad pública regional".

El PSOE pide la comparecencia de la consejera en la Asamblea

El PSOE también ha pedido explicaciones por la situación denunciada en el Área IX de Salud. La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Marisol Sánchez, ha anunciado que su formación solicitará la comparecencia de la consejera de Salud en la Asamblea Regional para abordar, entre otros asuntos, la situación del Servicio Murciano de Salud.

“Hoy mismo hemos conocido otra noticia alarmante: el coordinador de los programas de cribado de cáncer de colon e hígado en el área de Cieza ha abandonado su puesto denunciando la falta de recursos y que los retrasos en los diagnósticos están impidiendo que los tratamientos lleguen a tiempo”, ha afirmado Sánchez.

"Ayala no es nueva, sino que ha sido la máxima responsable del SMS”, ha remarcado Sánchez

"Eso es lo que ocurre cuando se abandona la sanidad pública. Eso es lo que ocurre cuando faltan recursos y cuando faltan controles. Por todo esto, vamos a pedir la comparecencia de la consejera que, recordemos, no es nueva, sino que ha sido la máxima responsable del SMS”, ha remarcado.

"El Gobierno de López Miras no puede seguir escondiéndose detrás de excusas. Después de tantos años gobernando, ya no puede culpar a nadie más de la situación de la sanidad regional”, ha concluido.

Jódar acusa a Podemos de difundir mentiras

Ante las declaraciones realizadas por Marín, la diputada regional del Partido Popular Mª. Carmen Ruiz Jódar ha denunciado que "es rotundamente falso que existan retrasos en el cribado de cáncer de colon en ningún hospital de la Región".

"La izquierda, en su sucia estrategia a la desesperada por desviar la atención de toda la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez, emborrona el buen nombre de un cribado que funciona a la perfección", ha señalado Ruiz Jódar.

Jódar: "La izquierda emborrona el buen nombre de un cribado que funciona a la perfección"

"Lo intentaron con el cribado de cáncer de mama, y como se destapó que era una gran mentira, ahora vuelven a intentarlo con el cribado de cáncer de colon, mintiendo una vez más", ha resaltado.

“Ya a está bien de utilizar como arma arrojadiza política algo tan delicado como es la salud de las personas, ya está bien de difundir mentiras para generar miedo en la población", ha subrayado la diputada del PP. "Los ciudadanos de la Región no se merecen esta oposición destructiva y carroñera", ha concluido.