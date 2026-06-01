Roberto Brasero pone fecha al fin del infierno en Murcia: cuándo bajará el calor tras rozar los 41 grados

El termómetro no da tregua en la Región de Murcia. Si este lunes, 1 de junio, la capital murciana ya alcanza los 36 grados (la máxima más alta de la región en la jornada), mañana martes la cosa se pone aún más seria. Y mucho. Murcia rozará los 41 grados, una cifra que no es propia de un inicio de junio sino de lo más crudo del verano.

No es un fenómeno aislado ni exclusivo del territorio murciano. España lleva la segunda quincena de mayo atrapada bajo un episodio de calor intenso, con temperaturas más propias de pleno julio o agosto. Sin embargo, mientras el norte peninsular ya empieza a respirar, el sur (y con él la Región de Murcia) aguanta el envite de los termómetros unos días más.

La Aemet activa el aviso naranja para mañana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no ha tardado en reaccionar y ha activado para este martes 2 de junio un aviso de nivel amarillo por altas temperaturas en la Región de Murcia. La alerta amarilla estará vigente entre las 14.00 y las 20.00 horas y afectará a algunas de las zonas más pobladas y castigadas por el calor del territorio: la Vega del Segura (naranja), Murcia, el Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas y el Valle de Escombreras.

Los valores que maneja la AEMET son contundentes. En la Vega del Segura y Murcia capital se prevén hasta 39 grados, mientras que en Lorca y Águilas el mercurio podría trepar hasta los 38 grados. Las probabilidades de que se alcancen estos registros se sitúan entre el 40% y el 70%, según las previsiones oficiales.

Ante este panorama, las autoridades hacen hincapié en extremar la precaución durante las horas centrales del día: evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse bien hidratado y prestar especial atención a las personas más vulnerables. Protección Civil recuerda la importancia de vigilar a mayores y niños y recomienda consultar las actualizaciones de la Aemet a lo largo de la jornada del martes ante posibles cambios en el aviso.

Municipio a municipio: así serán las temperaturas del martes

El calor se distribuirá de forma desigual por la geografía murciana. Mientras la costa se libra en parte de los valores más extremos (Cartagena se quedará en una máxima de 31 grados, con una mínima de 19), el interior acusará con más fuerza la ola térmica.

Lorca alcanzará los 39 grados de máxima, con una mínima de 19, mientras que Caravaca de la Cruz registrará 37 grados de máxima y 16 de mínima. Yecla, por su parte, llegará a los 36 grados. El dato más llamativo, no obstante, sigue siendo el de la capital: 41 grados en Murcia, con una mínima de 20, la cifra más alta de la región.

¿Cuándo llegará el alivio? El jueves o el viernes, según Brasero

La gran pregunta que se hacen los murcianos estos días es cuándo aflojará el calor. El reconocido meteorólogo Roberto Brasero ha dado pistas sobre el calendario del alivio térmico, aunque las noticias no son del todo buenas para el sur peninsular, donde se encuadra la Región de Murcia.

Brasero ha explicado que el descenso de temperaturas será gradual y que ya se está notando en el norte. "En el Cantábrico ya han bajado las temperaturas, ya no son esas excesivas temperaturas de récord", señala el meteorólogo. Sin embargo, para el resto del país el proceso es más lento. En Madrid o Zaragoza, el alivio llegará el martes, con valores en torno a los 30 grados. Pero para el sur la espera es mayor.

"En el sur todavía habrá que esperar a jueves o incluso viernes para que bajemos de los 35 ºC", ha precisado Brasero, en una previsión que encaja de lleno con la situación de la Región de Murcia. En cualquier caso, el meteorólogo se muestra optimista sobre lo que viene a continuación: "Lo que se está viendo para la semana que viene es un gradual retorno a la primavera, y que ya no sea el calor tan excesivo como el que estamos teniendo ahora."

Y con un guiño al refranero, Brasero ha cerrado su pronóstico con una reflexión que muchos murcianos suscribirán estos días: "Todavía estamos antes del 40 de mayo, pero ya veremos si llega frío como para volver a sacar el sayo."