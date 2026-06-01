La Región de Murcia reclama en Europa un marco financiero para la seguridad ciudadana

El Gobierno regional llevó hoy a las instituciones europeas las principales prioridades de la Región de Murcia en materia de seguridad ciudadana y protección de los intereses regionales durante la agenda de trabajo desarrollada en Bruselas por el consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño.

La jornada incluyó reuniones con responsables de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER), con representantes del Parlamento Europeo y con el presidente del Consejo Regional del Véneto, Luca Zaia, con el objetivo de reforzar la presencia de la Región de Murcia en aquellos espacios donde se adoptan decisiones que afectan directamente a los ciudadanos.

Durante el encuentro mantenido con los representantes de la REPER, entre los que se encontraban el embajador representante permanente adjunto de España ante la Unión Europea, Oriol Escalas, y los consejeros de Asuntos Económicos, Enma García, y los de Interior, Luis Cerdán Ortiz y Jaime María de Sicart, Marcos Ortuño presentó la estrategia ‘Región de Murcia + Segura’, impulsada por el Gobierno regional y dotada con 120 millones de euros para reforzar la seguridad en los municipios mediante más efectivos de Policía Local, más formación y más medios materiales.

En esa reunión, el consejero solicitó que el futuro marco financiero plurianual de la Unión Europea contemple financiación para proyectos relacionados con la seguridad ciudadana, de forma que las regiones puedan desarrollar actuaciones alineadas con las prioridades europeas en esta materia.

Los responsables de la REPER subrayaron la contribución de la Región Murcia al mecanismo europeo de Protección Civil con respeto a su experiencia en la gestión en desastres naturales, en concreto, durante la gestión del terremoto que sacudió la ciudad de Lorca en 2011.

Igualmente, el consejero trasladó la importancia de una coordinación con respecto a la formación de Protección Civil a todos los niveles, con el fin de estar mejor preparados de cara a futuras crisis, con ocasión de desastres naturales

“Europa es un espacio clave para la defensa de los intereses de la Región de Murcia. Por eso trabajamos para que nuestras prioridades estén presentes allí donde se toman decisiones que afectan a nuestros municipios, nuestras empresas y nuestros ciudadanos”, afirmó Ortuño.

La agenda de trabajo incluyó además una reunión en el Parlamento Europeo para abordar la situación que afecta al sector regional de fabricación de extintores, del que la Región de Murcia es líder nacional y un referente en Europa.

Durante el encuentro se analizó el impacto que está teniendo sobre estas empresas el actual gravamen relacionado con la huella de carbono, una circunstancia que, según trasladó el Gobierno regional, está perjudicando a los fabricantes europeos frente a las importaciones procedentes de terceros países.

Por ello, la Comunidad está trabajando de forma coordinada con eurodiputados implicados en la tramitación de esta normativa para impulsar enmiendas que permitan garantizar unas condiciones de competencia equilibradas para las empresas del sector.

“Estamos defendiendo un sector estratégico para la Región de Murcia, del que dependen más de 1.500 familias y que necesita competir en igualdad de condiciones con los productos importados de terceros países”, explicó Ortuño.

Marcos Ortuño mantuvo además una reunión con el presidente del Consejo Regional del Véneto, Luca Zaia, en la que se abordaron distintas vías de colaboración entre ambas regiones, especialmente en el ámbito de la cooperación mediterránea y la restauración de ecosistemas lagunares.

“Cada vez tenemos más presencia e influencia en las instituciones europeas donde se toman decisiones que repercuten directamente en los intereses de los ciudadanos de la Región de Murcia y es nuestra obligación estar presentes para defenderlos”, señaló Ortuño.