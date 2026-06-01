Un psicólogo y tres técnicos de autopsias para reforzar los Institutos de Medicina Legal de la Región
El Ministerio de Justicia aumenta la plantilla de los centros con el fin de mejorar la eficiencia del servicio público
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes reforzará la plantilla actual de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de la Región de Murcia con tres nuevos profesionales: un psicólogo en Murcia y tres técnicos de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico (dos en Murcia y uno en Cartagena).
La medida se incluye en un plan integral del Ministerio para mejorar la eficiencia de los IMLCF de las cinco comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida: Extremadura, Castilla y León, Castilla- La Mancha, Baleares y Región de Murcia. En total, se incorporarán 33 nuevos profesionales: 23 técnicos de equipos psico-sociales (psicólogos, trabajadores y educadores sociales) y 10 técnicos de autopsias. Su incorporación se iniciará el próximo mes de julio y supondrá un crecimiento del personal laboral del 15,6%.
El objetivo es avanzar en la mejora estructural del personal laboral de estos Institutos,garantizando unservicio públicoeficaz, decalidad yacorde conla relevancia de su función: auxiliar a la Administración de Justicia mediante pericias del ámbito de la psicología, trabajo social y educación social en casos de violencia de género y sexual,guarda y custodia, etc., así como en la realización de autopsias judiciales.
Una prioridad para el Ministerio
El plan integral para los IMLCF, en el que el Ministerio trabaja desde hace meses, incluye medidas organizativas para mejorar la eficiencia y homogeneidad en la elaboración de las periciales. Entre ellas, un nuevo modeloorganizativo máseficiente ybasado enun análisisexhaustivo delas cargas de trabajo, laaplicación demetodologías comunes de intervención y modelosde informesprotocolizados yuna mayorcolaboración entredistintos Institutos de Medicina Legal.
De forma complementaria, y desde hace más de una década, el Ministerio mantiene líneas de colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (CGCOP) para garantizar el adecuado desarrollo de determinadas actuaciones periciales, siempre bajo exigentes criterios de calidad técnica y rigor profesional.
Lafuncionarización, entramitaciónparlamentaria
El Ministeriotambién estácomprometido conel procesode funcionarización del personallaboral delos IMLCF,una medidaincorporada yaen elProyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria. La funcionarización permitirá dotar a estos profesionales de un estatuto homogéneo, reforzar su encuadre orgánico y funcional y avanzar en la consolidación de un modelo más cohesionado y estable.
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