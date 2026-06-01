Miles de estudiantes de Murcia afrontan esta semana la PAU: esta es la herramienta que puede cambiar su elección de universidad

Más de 7.800 estudiantes de la Región de Murcia tienen una cita con su futuro esta semana. El próximo martes, 2 de junio, arrancan los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026, que se prolongarán hasta el jueves, 4 de junio, en una docena de sedes repartidas entre Murcia, Cartagena, Lorca, Cieza, Caravaca de la Cruz, Yecla y San Javier.

En total, 7.841 alumnos se han matriculado este año en la fase general, una cifra que supera a la del año pasado, cuando se examinaron 7.774 estudiantes, según ha informado la Universidad de Murcia (UMU), que organiza las pruebas para toda la Región. A ellos se sumarán 1.018 estudiantes más el 3 y el 4 de junio, inscritos en la fase voluntaria con el objetivo de mejorar sus notas de otras convocatorias.

Una vez pasado el agotamiento de los exámenes, llegará la gran pregunta: ¿A qué universidad voy? Los resultados se publicarán el 10 de junio y, desde ese momento, cada décima contará. Por eso, no está de más ir pensando ya en las opciones.

El ranking que te ayuda a elegir

La Fundación Conocimiento y Desarrollo acaba de publicar la decimotercera edición del Ranking CYD, que analiza 89 universidades españolas públicas y privadas a través de 36 indicadores cuantitativos en áreas como enseñanza, investigación, empleabilidad, orientación internacional, transferencia de conocimiento y contribución al desarrollo local.

Lo más interesante para el estudiante murciano es que el ranking permite crear una lista personalizada: a través de un sencillo formulario, cada alumno puede filtrar por ámbito de estudios y comunidad autónoma, y obtener su propio ranking, según sus prioridades. Así, no es lo mismo buscar una ingeniería que una carrera de salud o de ciencias sociales.

Según la edición de este año, la Universidad de Navarra encabeza el listado por primera vez, desbancando a la Autónoma de Barcelona, gracias a su liderazgo en orientación internacional e investigación. Le siguen la Carlos III de Madrid (donde estudiará la princesa Leonor desde septiembre) y la propia Autónoma de Barcelona, con la Pompeu Fabra cerrando el podio. La Autónoma de Madrid, Ramon Llull, la Internacional de Catalunya, la Universidad de Barcelona, la Politécnica de Catalunya y la Pontificia Comillas completan una lista en la que se cuelan como novedades la Universidad de Valencia y la Rovira i Virgili.

Conviene apuntar, no obstante, que fuera de este listado quedan universidades de gran prestigio académico como la Complutense de Madrid, la de Granada o la Politécnica de Valencia, que aparecen bien posicionadas en el prestigioso ranking Shanghái, más centrado en producción científica pura.

Novedades en la PAU 2026

Esta convocatoria estrena la armonización de la estructura de los exámenes en toda España en las 33 materias evaluables, una de las principales novedades del curso. Además, se han reforzado las medidas antifraude: se generaliza el uso de detectores de redes de conexión en todas las sedes y sigue prohibido el uso de relojes, gafas o bolígrafos inteligentes.

Para garantizar el bienestar de los alumnos, la UMU ha dispuesto un equipo de 18 profesionales de apoyo psicológico. El operativo completo moviliza a cerca de 420 profesores y 80 voluntarios.

En cuanto a las sedes, la única novedad es el traslado de la sede del Altiplano: este año se examinará en el IES Martínez Ruiz Azorín de Yecla, en lugar de en Jumilla como en ediciones anteriores.