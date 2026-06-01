El juez acepta la personación del PSOE como acusación popular en la causa de las prótesis del SMS

El juez que instruye la causa del presunto fraude de las prótesis en el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha aceptado la personación del PSRM-PSOE como acusación popular. Así lo ha anunciado este lunes el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, quien explica que el PSOE se ha personado como acusación popular en la trama de las prótesis "para defender la salud de los ciudadanos de la Región de Murcia" y asegura que "llegará hasta el final, caiga quien caiga".

El líder de los socialistas recuerda que, dos semanas después de la detención de 11 personas por un presunto entramado criminal en el Servicio Murciano de Salud, "López Miras todavía no ha dado ningún tipo de explicación a la ciudadanía" y que, "lejos de asumir responsabilidades, ha premiado con la Consejería de Salud a la que era gerente del Servicio Murciano de Salud".

Lucas insiste en que "muchas personas de la Región de Murcia están preocupadas. Porque no saben si sus familiares o si ellas mismas han sido intervenidas con material caducado o no homologado. La ciudadanía necesita respuestas, confianza y garantías".

Explicaciones en la Asamblea

Por su parte, la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Marisol Sánchez, ha anunciado este lunes que el PSOE va a pedir la comparecencia de la nueva consejera de Salud, Isabel Ayala, para que dé explicaciones sobre la supuesta trama de adquisición irregular de material sanitario y la "situación crítica" en la que se encuentra el SMS.

Ha sido durante la Comisión de Investigación sobre derivaciones presuntamente irregulares del SMS a la sanidad privada celebrada en la Asamblea Regional, donde Sánchez ha afirmado que con el nombramiento de Ayala el presidente autonómico, Fernando López Miras, "ha consumado su infamia" en lo que respecta a la sustitución del anterior titular de Salud, Juan José Pedreño.

"El Gobierno de López Miras no puede seguir escondiéndose detrás de excusas", ha señalado Sánchez, para quien la nueva consejera está perfectamente capacitada para contestar a estas cuestiones, pese a su reciente toma de posesión, por haber estado al frente del SMS.

Aunque la Comisión de Investigación nació como consecuencia de un informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de la sanidad pública, que detectó en el Hospital Virgen de la Arrixaca derivaciones millonarias irregulares a la sanidad privada, la trama de las prótesis y las listas de espera han protagonizado también las intervenciones del PSOE, Vox y Podemos, no así del PP, que sostiene que esta comisión es una cortina de humo para tapar la corrupción de Pedro Sánchez.

Tras escuchar a los dos comparecientes previstos para este lunes, quienes han hecho exposiciones netamente técnicas, Vox ha pedido incluir en el orden del día la ampliación de las audiencias, a lo que se han sumado PSOE y Podemos.

La diputada del PP Mari Carmen Ruiz, se ha opuesto porque entendía que se había "excluido" al grupo Popular, pues el resto de grupos no le habían comunicado esta petición, mientras el presidente de la Comisión, Miguel Ángel Miralles, mostraba sus reparos por entender que primero tenía ir esta cuestión a la Junta de Portavoces.

El PSOE ha pedido consulta a los servicios jurídicos presentes en la comisión. "No entendemos los reparos de la Presidencia a algo para lo que existen precedentes y es una práctica en otras Comisiones", ha aseverado Sánchez.

Ha sido en balde, pues aunque el diputado de Vox Ramón Arcas ha citado el artículo 87 sobre la alteración del orden del día de las Comisiones, el presidente de la Comisión ha puesto fin a la misma visiblemente molesto por haber sido interrumpido en dos ocasiones, dando por concluida la sesión.

En cuanto a las comparecencias, la primera ha sido la jefa de Admisión del Hospital Reina Sofía de Murcia, Inés María Martínez Carmona, quien ha leído el procedimiento técnico que se lleva a cabo en el Servicio de Admisión del citado centro para la derivación de pruebas y/o listas de espera quirúrgicas a centros concertados.

Martínez ha declinado hacer uso de su turno para responder a las preguntas de los grupos, pero en su intervención ha afirmado que el esquema utilizado "nos permite una trazabilidad completa y reduce el riesgo de derivaciones incorrectas, ya que cada fase incorpora sus propios mecanismos de control y corrección, teniendo siempre como finalidad operativa preservar la continuidad asistencial y el cumplimiento de los tiempos máximos de acceso".

Seguidamente ha comparecido el exdirector gerente del hospital Virgen de la Arrixaca y del Área de Salud I (Murcia Oeste), Francisco Soriano Cano, quien ha subrayado que la prioridad "siempre fue utilizar los recursos propios". "Solo cuando no era posible cumplir los plazos, se activaban los servicios para recurrir a centros externos", ha explicado.

Finalmente, ha hecho hincapié en que en 2023 el 92 % de las intervenciones concertadas "fueron realizadas por médicos del SMS en instalaciones externas". "No se sustituye la sanidad pública, sino que se amplia", ha concluido.