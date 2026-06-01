Hacienda desata una lluvia de millones en la Renta con unas 305.000 devoluciones pagadas en la Región de Murcia

Hacienda ya ha devuelto más de 191 millones de euros a los contribuyentes de la Región de Murcia en lo que va de campaña de la Renta, que se inició el pasado 8 de abril. Los murcianos han presentado desde entonces 520.940 declaraciones, lo que supone un incremento del 4,66% respecto al mismo periodo de la campaña anterior, cuando se habían registrado 497.757, según los datos de la Agencia Tributaria correspondientes al IRPF del año 2025 y actualizados a 1 de junio.

Así, se han abonado ya 305.809 devoluciones en la Comunidad por los 191,17 millones mencionados antes. La cifra representa el 76,79% de las devoluciones solicitadas por los contribuyentes murcianos y el 60,45% del importe reclamado.

Cabe recordar que a partir de este mes de junio comienza a prestarse el servicio de atención presencial en oficinas, más allá de poder seguir haciéndola de forma online o vía telefónica hasta la fecha límite, el próximo día 30 de este mes.

Por delegaciones, la mayor parte de las declaraciones corresponden a Murcia, con 399.221 presentaciones, un 4,58% más que en 2024. En Cartagena, por su parte, se han contabilizado 121.719 declaraciones, con un crecimiento ligeramente superior, del 4,91%.

Todavía quedarían pendientes de pago unos 125 millones de euros solicitados

En total, los contribuyentes de la Región han solicitado 398.244 devoluciones, por un importe conjunto de 316,26 millones de euros. De esta forma, todavía quedarían pendientes de pago algo más de 92.000 devoluciones y alrededor de 125 millones de euros solicitados.

La delegación de Murcia concentra el grueso de las devoluciones, donde se han solicitado 305.761 y ya se han pagado 232.356, el 76% del total. El importe abonado asciende a 141,63 millones de euros, frente a los 237,45 millones solicitados.

Cartagena presenta un grado de ejecución algo mayor: de las 92.483 devoluciones solicitadas, Hacienda ya ha pagado 73.453, lo que equivale al 79,4%. En términos económicos, se han devuelto 49,54 millones de euros de los 78,81 millones solicitados, el 62,86% del total.

Aumenta el ritmo de pagos

La evolución respecto al año pasado también muestra un aumento en el ritmo de pagos: en el conjunto regional se han abonado las 305.809 devoluciones que suponen un 5,59% más que en la campaña anterior. El importe pagado también crece, al pasar de 180,77 millones en 2024 a 191,17 millones en 2025, un 5,75% más.

Por delegaciones, Murcia ha pasado de 220.455 devoluciones pagadas a 232.356, con un incremento del 5,40%, mientras que el importe abonado sube de 133,92 a 141,63 millones. En Cartagena, las devoluciones pagadas aumentan de 69.160 a 73.453, un 6,21% más, y el importe devuelto crece de 46,85 a 49,54 millones.