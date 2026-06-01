Golpe económico para las familias murcianas con la subida del IVA en luz y gas en plena ola de calor en la Región

Junio se estrena en la Región de Murcia con más calor, pero también con el fin de la rebaja de la factura de la luz y el gas. El IVA vuelve a subir del 10 al 21% tras el aparente abaratamiento de los precios, después de que el Gobierno central anunciase la reducción temporal del impuesto con el estallido de la guerra en Oriente Próximo a mediados del mes de marzo.

La reducción llega precisamente cuando los hogares murcianos están comenzando a tirar estos días de aire acondicionado o ventilador para hacer frente a las altas temperaturas, que ya superan con creces los 35 grados y que este martes amenazan con rebasar los 40 grados con el aviso de nivel naranja en buena parte del territorio regional emitido por la Aemet.

La vuelta del IVA al 21% para ambos componentes, que todavía no se aplica en la gasolina, es "un paso atrás" que "afectará a las economías domésticas" y familias murcianas. Así lo denunció la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red Consumur, que exige al Estado que "proceda a un cambio regulatorio del sector eléctrico, que lo dote de mayor estabilidad y lo considere como bienes de primera necesidad, como así lo son".

"La electricidad y el gas constituyen dos gastos básicos dentro del modelo de sociedad en el que vivimos. Su consumo no puede considerarse ni prescindible ni tampoco una cuestión opcional", recuerda Roberto Barceló, presidente de la asociación de consumidores murciana.

En este sentido, sostienen que la organización "lleva años" solicitando la aplicación de un IVA reducido para el sector de la electricidad, como se aplica para determinados alimentos, y que la bajada no responda únicamente a medidas transitorias y temporales, como la crisis energética por la guerra de Irán.

La asociación de consumidores pide una reforma estable del sistema eléctrico y un IVA reducido permanente

"Hemos normalizado la pobreza energética"

"La subida del IVA supone un paso atrás en cuanto a la reducción que se había conseguido", lamenta Barceló, que recuerda además que "hemos normalizado el concepto de pobreza energética y por tanto esto significa que hemos asumido que tanto el gas como la electricidad son bienes imprescindibles, con los cuales no se puede especular ni siquiera por parte del Gobierno que debe de tener una mayor sensibilidad".

Desde Consumur consideran que aplicar una bajada hace un mes y medio para volver a subir el impuesto, con tan poco margen de tiempo, "no se corresponde con una política seria", dado que la situación de crisis energética no ha finalizado.

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No obstante, Barceló recalca que, "independientemente de la situación de crisis, el Gobierno debe asumir la responsabilidad de considerar la luz y el gas como bienes de primera necesidad y adaptar los impuestos a ese carácter. Por otro lado, si son exigencias o planteamientos que vienen de la Unión Europea, también se ha de trabajar para que desde allí se cumplan estos principios".