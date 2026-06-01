FP de récord en la Región: las plazas aumentan hasta las 48.400 con una apuesta por los ámbitos sanitario, industrial y tecnológico

Las ramas formativas sanitaria, industrial y tecnología se llevarán la mayoría de las nuevas plazas de Formación Profesional (FP) del próximo curso. Para el periodo 2026-2027 la Consejería de Educación y Formación Profesional cuenta con una oferta de récord: 48.400 plazas, 1.600 más que en el curso actual.

Así lo indicaba este lunes el consejero Víctor Marín, quien ha presentado la oferta de FP para el próximo curso. En ella prima la apuesta de su departamento por la formación semipresencial con el objetivo de dar facilidades al alumnado que quiera iniciar sus estudios o seguir formándose en el ámbito en el que ya trabaja.

Entré las 1.600 nuevas plazas del próximo curso se encuentran las que se engloban en la familia de sanidad, con 150 plazas; el aumento de 73 plazas en la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos; el incremento de 80 plazas en el curso de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data y la implantación de los grados de Higiene Bucodental en el IES Mar Menor (San Javier) y de Técnico en Seguridad en el IES Felipe II (Mazarrón).

En sanidad, del total de 150 nuevas plazas, 120 serán semipresenciales en el grado medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería, en centros de Murcia, Lorca y San Javier, y 30 plazas en modalidad semipresencial de Farmacia y parafarmacia, en el IES Ramón y Cajal (Murcia).

El consejero Marín (derecha), junto al director general de Formación Profesional, Luis Quiñonero / A.G.

En el ámbito industrial, se crean 73 nuevas plazas en la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos. En concreto, se ofrecerá el ciclo formativo de grado básico de Mantenimiento de Vehículos y el grado medio de Electromecánica de Vehículos Automóviles, en Cabezo FP Murcia, en horario de tarde; y el grado medio de Electromecánica de Maquinaria, en el IES San Juan Bosco (Lorca).

Además, se implantará el ciclo formativo de grado medio de Técnico en Seguridad en el IES Felipe II (Mazarrón), que forma parte de la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente.

Destacar igualmente el incremento de 80 plazas en el ámbito tecnológico pasando de 40 plazas a 120, en el curso de especialización de Inteligencia Artificial y Big Data, con la novedad de ofertarse en modalidad semipresencial en el CIFP Carlos III (Cartagena) y el IES Ingeniero de la Cierva (Murcia).

Con la apuesta por la modalidad semipresencial, la Consejería de Educación quiere facilitar el acceso a la FP de personas adultas, trabajadoras o con responsabilidades familiares, ya que "permite compatibilizar la formación con la actividad laboral y personal, permitiendo al alumnado flexibilidad en el aprendizaje favoreciendo la continuidad formativa, la recualificación profesional y la mejora de la empleabilidad", afirma Marín.

FP dual intensiva

El próximo curso 2026-2027 la Región de Mircia ofertará por primera vez la nueva modalidad de Formación Profesional dual intensiva, que permite al alumnado realizar más horas de prácticas con remuneración económica, en las familias profesionales de Hostelería y Turismo, y de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, gracias a los convenios firmados con Hoytú y Avanterra Tech SL, respectivamente.

El consejero de Educación destaca que este modalidad alterna formación en el centro y en la empresa e incrementael número de horas de formación en empresa, pasando de 500 horas a un intervalo que puede oscilar entre las 700 y 1.000 horas, con una duración de entre el 35 y 50 por ciento del currículo del ciclo formativo.

Además, conlleva una beca consistente en el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y el alta en la Seguridad Social.

Plazos de admisión

El plazo de admisión para inscribirse en los ciclos de FP en periodo ordinario comienza este martes, 2 de junio, y finalizará el día 24 de junio, a las 14:00 horas. La solicitud podrá realizarse de forma telemática, a través de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma, con el procedimiento 815, o bien en papel acudiendo al centro elegido en primera opción.

Las listas provisionales de admitidos se publicarán el día 6 de julio y las definitivas el día 14 de julio.

La matriculación se realizará los días 15, 16, 17, 20 y 21 de julio. La adjudicación automática de vacantes será el día 27 de julio. Del 28 de julio al 15 de noviembre se puede solicitar la admisión fuera de plazo.

Las listas de espera serán gestionadas directamente por los centros docentes. La convocatoria del primer acto público de adjudicación de vacantes está prevista para el 7 de septiembre en grado medio y para el 10 de septiembre en grado superior. En los ciclos sin lista de espera, los centros podrán gestionar directamente la incorporación del alumnado sin necesidad de celebrar acto público.

Novedades

Una de las principales novedades es la ampliación y flexibilización de las vías de acceso. En grado medio se puede acceder con el graduado en ESO, la acreditación del nivel 3 de competencias básicas y de forma excepcional, podrán también acceder quienes acrediten competencias profesionales obtenidas por experiencia laboral u otras vías no formales.

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En el caso de grado superior, se mantiene el acceso mediante Bachillerato, título de Técnico de Grado Medio, prueba de acceso y curso específico o prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Como forma excepcional podrán acceder, quienes acrediten competencias profesionales suficientes o dispongan de un grado C de nivel 3 vinculado al ciclo formativo.