Los embalses del Segura alcanzan el 60% de su capacidad y aseguran abastecimiento y regadío

La cuenca del Segura afronta el verano con una situación hídrica de normalidad y sin riesgos para el suministro. Los embalses almacenan actualmente 687 hectómetros cúbicos de agua, el 60% de su capacidad total, un volumen que permite garantizar el abastecimiento urbano, los regadíos y los usos industriales durante el actual año hidrológico 2025-2026, según ha informado este lunes la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

El organismo de cuenca destaca que tanto el subsistema que atiende los usos propios de la demarcación como el vinculado al Trasvase Tajo-Segura cuentan con recursos suficientes para asegurar el suministro, especialmente durante la campaña de riego de este verano.

La CHS subraya que el modelo de gestión basado en un sistema único de explotación permite atender las demandas con independencia de la ubicación geográfica de los recursos. Gracias a ello, el agua procedente de distintas fuentes —superficiales, subterráneas, trasvases, recursos regenerados y desalados— conforma un 'mix hídrico' que ofrece este año una elevada garantía para cubrir las necesidades de abastecimiento y regadío.

En el caso del subsistema de la cuenca, los embalses almacenan actualmente 375 hectómetros cúbicos, una cifra que duplica la registrada en las mismas fechas del año pasado. Además, la CHS recuerda que este sistema cuenta con una aportación media anual superior a los 600 hectómetros cúbicos.

Respecto al Trasvase Tajo-Segura, el organismo señala que durante buena parte del año se ha mantenido en escenario 1, el nivel de máxima normalidad operativa. Las previsiones apuntan a que esta situación continuará durante los próximos meses, lo que permitirá mantener las autorizaciones automáticas de hasta 60 hectómetros cúbicos mensuales, al menos hasta que se modifiquen las reglas de explotación, algo que se presume será inminente.

La Confederación también rechaza los análisis que evalúan los recursos hídricos desde una perspectiva exclusivamente provincial. Según explica, el principio de unidad de cuenca y el sistema único de explotación hacen que "sea inexacto realizar balances de recursos a nivel provincial", ya que la garantía de suministro depende del conjunto de recursos asignados al sistema y no de su ubicación concreta.

Una llamada al uso responsable

En este sentido, recuerda que los embalses de cabecera que sustentan el suministro del subsistema de la cuenca, incluida la comarca alicantina de la Vega Baja, se localizan en las provincias de Albacete y Murcia, desde donde se asegura el abastecimiento al resto del territorio.

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Por todo ello, la CHS concluye que no existen dificultades para garantizar los distintos usos del agua durante el presente año hidrológico. Además, confía en que el uso responsable y eficiente que vienen realizando los principales consumidores, tanto abastecimientos urbanos como regantes, permita afrontar también el ejercicio 2026-2027 en un escenario de "cierta normalidad" y con las demandas plenamente cubiertas.