La Comunidad acelera el pago de ayudas al autoconsumo y vehículos eléctricos: 23 millones ya abonados

Junio arranca con una cuenta atrás decisiva para miles de beneficiarios de ayudas al autoconsumo y a la movilidad eléctrica en la Región de Murcia. Mientras se acelera la tramitación de los expedientes pendientes, el Gobierno regional lanza un llamamiento a quienes todavía no han acreditado sus inversiones para evitar que las subvenciones concedidas queden sin cobrar.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, hizo este lunes balance del estado de ejecución de los programas de ayudas al autoconsumo y MOVES III, dos de las principales líneas financiadas con fondos europeos para impulsar la transición energética. La comparecencia se produjo apenas unos días después de que Podemos y la Asociación por un Cambio de Modelo Energético Independiente y Sostenible (ACMEIS) alertaran del riesgo de devolución de fondos europeos por el retraso en los pagos.

Frente a esas críticas, Vázquez defendió que la gestión de los programas avanza conforme a los plazos previstos y aseguró que no existe riesgo de perder financiación. Según explicó, durante el pasado mes de mayo se abonaron cinco millones de euros entre ambos programas, de los que 3,5 millones correspondieron a ayudas para autoconsumo y 1,5 millones a la adquisición de vehículos eléctricos.

Con estos últimos pagos, la cuantía desembolsada alcanza ya los 23 millones de euros y se han resuelto siete de cada diez expedientes que ya habían completado la fase de justificación. En términos absolutos, de los 7.810 expedientes justificados, 5.522 han sido tramitados y resueltos. En el caso concreto del programa MOVES III, el porcentaje de expedientes resueltos se eleva hasta el 80%, con 2.544 expedientes atendidos de un total de 3.183 ya justificados.

El consejero insistió en que la prioridad de la Dirección General de Industria ha sido garantizar primero la concesión de las ayudas para asegurar que todos los beneficiarios con derecho a subvención pudieran acceder a ella. "Nada se puede pagar si no se ha concedido previamente", recordó, subrayando que la Región presenta uno de los porcentajes de concesión más elevados del conjunto de comunidades autónomas.

La principal preocupación de la Consejería se sitúa ahora en los aproximadamente 4.000 beneficiarios que todavía no han presentado la documentación necesaria para acreditar la inversión realizada o siguen pendientes de subsanar requerimientos administrativos. Se trata de personas y empresas que ya cuentan con una resolución favorable, pero que aún no han completado el último trámite imprescindible para cobrar la ayuda. El consejero precisó que cerca de tres cuartas partes de esos expedientes pendientes corresponden al programa de autoconsumo.

El Gobierno regional defiende la gestión del MOVES III y asegura que el 80% de los expedientes ya está resuelto

La Administración regional ha fijado el 30 de junio como referencia para la finalización de la mayoría de los plazos de justificación y ha pedido a los beneficiarios que no esperen al último momento para presentar la documentación. "Ningún expediente que se presente justificado va a quedar sin pagar", aseguró el titular de Industria, quien reiteró que existe el compromiso de atender todos los expedientes correctamente acreditados.

Las declaraciones llegan después de que Podemos y ACMEIS denunciaran la pasada semana que la Comunidad Autónoma apenas había abonado una pequeña parte de los fondos destinados al autoconsumo y advirtieran de la posibilidad de que hasta 39 millones de euros tuvieran que devolverse a Europa. También criticaron la gestión del programa MOVES III, señalando que los pagos acumulaban retrasos respecto a la media nacional.

Las ayudas a la compra del coche eléctrico están cumpliendo los plazos, según Vázquez / L.O.

Vázquez rechazó tajantemente ese escenario y defendió que las cifras deben analizarse teniendo en cuenta la diferencia entre expedientes concedidos, expedientes justificados y expedientes abonados. Según explicó, el grueso de los expedientes pendientes no se encuentra bloqueado por la Administración, sino a la espera de que los propios beneficiarios acrediten haber realizado la inversión subvencionada.

"Lo que sí pedimos es que justifiquen el gasto para poder proceder al abono", insistió. El consejero recordó además que el diseño de estas convocatorias, establecido por el Ministerio para la Transición Ecológica, obliga a que la ayuda se pague únicamente después de que el solicitante haya ejecutado y acreditado la inversión.

Durante su comparecencia, Vázquez aprovechó también para presentar los resultados preliminares de las nuevas ayudas dirigidas a pequeñas y medianas empresas, una línea impulsada directamente por la Comunidad Autónoma con un modelo distinto al de los programas estatales.

Estas convocatorias, dotadas con 5,3 millones de euros y financiadas con fondos propios y fondos Feder, contemplan ayudas anticipadas para proyectos de autoconsumo y eficiencia energética. Del total, 3,5 millones se destinan a instalaciones fotovoltaicas y 1,8 millones a actuaciones de ahorro y eficiencia energética.

Podemos y ACMEIS alertaron de que podría tener que devolverse 39 millones de euros

El interés empresarial ha superado las expectativas iniciales. Tras cerrarse el plazo de solicitudes, la Consejería ha recibido cerca de 400 peticiones, de las que 377 corresponden al programa de autoconsumo. Para el consejero, estos datos demuestran que el sistema de ayudas prepagables resulta "más eficiente y atractivo" para las empresas, al facilitar la financiación previa de las inversiones.

La comparecencia concluyó con un recordatorio sobre las deducciones fiscales autonómicas vigentes para quienes hayan apostado por la movilidad eléctrica o por la energía solar. Coincidiendo con la recta final de la campaña de la renta, Vázquez recordó que las deducciones pueden alcanzar hasta 7.000 euros en la adquisición de vehículos eléctricos y hasta 4.000 euros en la instalación de puntos de recarga, con un límite del 30% del gasto realizado.

Asimismo, destacó que durante 2025 se matricularon en la Región 4.300 vehículos electrificados y se registraron 7.140 nuevas instalaciones de autoconsumo, de las que alrededor de 6.000 corresponden a particulares que pueden beneficiarse de las deducciones autonómicas.

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"El objetivo final es reducir las facturas eléctricas de nuestras empresas y de nuestras familias", señaló el consejero, quien reivindicó el potencial energético de una región que supera las 3.300 horas de sol al año y que, a su juicio, debe aprovechar esa ventaja competitiva tanto en los hogares como en la actividad económica.