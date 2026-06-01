Chocolate negro, té verde y zumo de frutas: el hallazgo de la Universidad de Murcia que mejora la salud en la posmenopausia

Un estudio liderado por la Universidad de Murcia (UMU) ha identificado beneficios potenciales del consumo de chocolate negro, té verde y zumo de frutas en la salud cardiometabólica de mujeres posmenopáusicas. El trabajo, publicado en la revista científica Food & Function, detectó en la orina 116 compuestos beneficiosos derivados de la actividad de la microbiota intestinal tras una intervención dietética de dos meses.

La investigación ha sido desarrollada por el grupo de transferencia Food&Bioactivity del Departamento de Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología de la UMU, en colaboración con la Universidad de Parma. El equipo está liderado por las doctoras María Jesús Periago y Rocío González-Barrio, junto a la investigadora Lorena Sánchez-Martínez.

Transición hacia la menopausia

El estudio parte de una etapa especialmente sensible para la salud de la mujer: la transición hacia la menopausia. El descenso de los niveles de estrógenos puede provocar alteraciones en la presión arterial, el metabolismo de los lípidos y la distribución de la grasa corporal, factores que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades cardiometabólicas.

Para analizar el impacto de determinados alimentos de origen vegetal, los investigadores suplementaron durante dos meses la dieta habitual de 25 mujeres de entre 45 y 65 años con una combinación rica en polifenoles: dos onzas de chocolate negro al 85%, una taza de té verde y 100 mililitros de un zumo elaborado con granada, naranja y frutas rojas.

Tras la intervención, los análisis mostraron un aumento significativo de metabolitos fenólicos en la orina. En total, se identificaron 116 compuestos generados por la metabolización de los polifenoles presentes en los alimentos ingeridos gracias a la acción de la microbiota intestinal.

Efectos en el riesgo cadiometabólico

"Esto demuestra que los metabolitos fenólicos son biodisponibles y se espera que sean los responsables de los efectos beneficiosos en la reducción del riesgo cardiometabólico", explica María Jesús Periago, catedrática de Nutrición y Bromatología. Según la investigadora, estos compuestos pueden contribuir a mejorar la sensibilidad a la insulina, controlar la presión arterial y ejercer efectos antioxidantes y antiinflamatorios en el organismo.

El trabajo también apunta hacia la importancia de la nutrición personalizada. El equipo identificó tres perfiles distintos de producción de estos compuestos (bajo, medio y alto), lo que evidencia que la respuesta a una misma dieta puede variar de forma notable entre personas.

“Aunque dos personas coman exactamente lo mismo, los beneficios de la ingesta de chocolate negro, té verde o zumo pueden variar considerablemente. La clave reside en la microbiota intestinal de cada individuo y en su capacidad para transformar los compuestos presentes en estos alimentos en metabolitos beneficiosos para la salud, lo que abre la puerta a la nutrición personalizada", resume Rocío González-Barrio.

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El estudio se enmarca en el proyecto CARDIOGENE, financiado por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, con el apoyo de la Fundación Robles Chillida, el Ministerio de Universidades y el Consejo Europeo de Investigación, a través del programa Horizon 2020.