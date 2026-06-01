Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cribado cáncerMoción de censura CartagenaPlazas FPMuseo Isaac PeralYacimiento San EstebanCalor Murcia
instagramlinkedin

Política

La canción de Arde Bogotá que Pedro Sánchez ha convertido en símbolo de resistencia

El grupo cartagenero sonó en una cita clave del PSOE, justo antes de que el presidente defendiera su continuidad hasta 2027

La canción de Arde Bogotá que Pedro Sánchez ha convertido en símbolo de resistencia.

La canción de Arde Bogotá que Pedro Sánchez ha convertido en símbolo de resistencia. / Iván Urquizar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Juanjo Raja

Juanjo Raja

Una banda de Cartagena ha puesto la banda sonora al último gran acto público de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno no eligió cualquier canción para hacer su entrada en la clausura del congreso de las Juventudes Socialistas: sonó 'Los perros', de Arde Bogotá, y no fue casualidad.

Todo arranca en la campaña electoral de 2023, cuando los detractores del líder socialista empezaron a usar el apodo 'Perro Sanxe' con intención claramente peyorativa. Sin embargo, y como ha ocurrido otras veces en la política, los propios socialistas le dieron la vuelta al insulto y lo convirtieron en una seña de identidad, casi en un escudo.

Así, el estribillo de la canción del grupo de la Región de Murcia ("Y aunque me quiera parar, no. Nunca me voy a parar, no") encaja como un guante con el relato de resistencia que Sánchez lleva meses construyendo.

El contexto no es menor. El presidente atraviesa uno de sus momentos políticos más complicados, con varias causas judiciales sobrevolando tanto al PSOE como a su entorno más cercano. Aun así, lejos de bajar el tono, Sánchez aprovechó el acto para dejar claro que tiene intención de agotar la legislatura y gobernar "hasta 2027 y más allá", comprometiéndose a no dar "por perdida ninguna batalla".

Noticias relacionadas y más

Arde Bogotá, que lleva años consolidándose como una de las bandas de rock en español más importantes del panorama nacional, se convierte así en protagonista involuntaria (o no tanto) de la actualidad política española.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo: Jaén Paraíso Interior-ElPozo Murcia
  2. Cáritas deja a más de veinte de sus empleados en la calle en la Región de Murcia
  3. Primer centro de la Región que suspende las clases por calor: 850 alumnos enviados a casa en Alhama
  4. De la fábrica al hogar: las viviendas 'fabricadas' en 6 meses en Lorca que se lanzan a la conquista de Europa
  5. En directo: Jimbee Cartagena-Movistar Inter
  6. Investigan la muerte de un hombre en Molina de Segura: la puerta de su casa estaba abierta y el cadáver se encontraba en el suelo
  7. El Águilas FC logra el ascenso a Primera RFEF
  8. Rompe la mandíbula a golpes a su compañero de celda nada más ingresar en la cárcel de Sangonera

Hacienda desata una lluvia de millones en la Renta con unas 305.000 devoluciones pagadas en la Región

Hacienda desata una lluvia de millones en la Renta con unas 305.000 devoluciones pagadas en la Región

La canción de Arde Bogotá que Pedro Sánchez ha convertido en símbolo de resistencia

La canción de Arde Bogotá que Pedro Sánchez ha convertido en símbolo de resistencia

Salud abrirá expediente al médico del hospital Lorenzo Guirao de Cieza por sus declaraciones sobre el cribado de colon

Salud abrirá expediente al médico del hospital Lorenzo Guirao de Cieza por sus declaraciones sobre el cribado de colon

Roberto Brasero pone fecha al fin del infierno en Murcia: cuándo bajará el calor tras rozar los 41 grados

Roberto Brasero pone fecha al fin del infierno en Murcia: cuándo bajará el calor tras rozar los 41 grados

Golpe económico para las familias murcianas con la subida del IVA en luz y gas en plena ola de calor en la Región

Golpe económico para las familias murcianas con la subida del IVA en luz y gas en plena ola de calor en la Región

Ayala se estrena con un plan de choque para reducir las listas de espera en pruebas, consultas y cirugías

Ayala se estrena con un plan de choque para reducir las listas de espera en pruebas, consultas y cirugías

Los embalses del Segura alcanzan el 60% de su capacidad y aseguran abastecimiento y regadío

Los embalses del Segura alcanzan el 60% de su capacidad y aseguran abastecimiento y regadío

La Comunidad acelera el pago de ayudas al autoconsumo y vehículos eléctricos: 23 millones ya abonados

La Comunidad acelera el pago de ayudas al autoconsumo y vehículos eléctricos: 23 millones ya abonados
Tracking Pixel Contents