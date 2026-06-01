La canción de Arde Bogotá que Pedro Sánchez ha convertido en símbolo de resistencia.

Una banda de Cartagena ha puesto la banda sonora al último gran acto público de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno no eligió cualquier canción para hacer su entrada en la clausura del congreso de las Juventudes Socialistas: sonó 'Los perros', de Arde Bogotá, y no fue casualidad.

Todo arranca en la campaña electoral de 2023, cuando los detractores del líder socialista empezaron a usar el apodo 'Perro Sanxe' con intención claramente peyorativa. Sin embargo, y como ha ocurrido otras veces en la política, los propios socialistas le dieron la vuelta al insulto y lo convirtieron en una seña de identidad, casi en un escudo.

Así, el estribillo de la canción del grupo de la Región de Murcia ("Y aunque me quiera parar, no. Nunca me voy a parar, no") encaja como un guante con el relato de resistencia que Sánchez lleva meses construyendo.

El contexto no es menor. El presidente atraviesa uno de sus momentos políticos más complicados, con varias causas judiciales sobrevolando tanto al PSOE como a su entorno más cercano. Aun así, lejos de bajar el tono, Sánchez aprovechó el acto para dejar claro que tiene intención de agotar la legislatura y gobernar "hasta 2027 y más allá", comprometiéndose a no dar "por perdida ninguna batalla".

Arde Bogotá, que lleva años consolidándose como una de las bandas de rock en español más importantes del panorama nacional, se convierte así en protagonista involuntaria (o no tanto) de la actualidad política española.